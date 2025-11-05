5 de noviembre de 2025
Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

Un video los muestra retirando "algo" del vehículo accidentado en Ruta 188 en General Alvear. La Inspección General de Seguridad inició un expediente y ya identificó al móvil involucrado.

Policia robo cerveza
Por Sitio Andino Departamentales

Tras viralizarse un video donde se observa como efectivos policiales "se llevarían botellas de cerveza" de un camión que volcó cargado en Ruta Nacional 188 de General Alvear pasando el paraje La Mora. En diálogo con Noticiero Andino, Marcelo Puertas, director de Inspección General de Seguridad en Mendoza, brindó las explicaciones de cómo se va a actuar en el escandaloso hecho que llevaría la calificación de hurto calamitoso.

El funcionario ratificó que el accidente vial ocurrió efectivamente, lo que fue confirmado por las autoridades policiales alvearenses, aunque desconocían el hecho posterior que ahora se investiga.

image

"Nos enteramos por Noticiero Andino porque no teníamos conocimiento del hecho, hemos procedido a hacer el expediente respectivo e individualizar el móvil en cuestión y las personas que estaba a bordo, al igual que los testigos que habían en el lugar para tomar las testimoniales pertinentes e ir avanzando en la investigación".

Por otra parte, el funcionario resaltó que "no se vislumbra con nitidez si lo que llevan en los brazos los agentes es un pack de cerveza o no, aunque hay indicios importantes".

Embed - ACUSAN A POLICÍAS DE LLEVARSE CERVEZA DE UN CAMIÓN VOLCADO

¿Cuándo fue el accidente vial en la Ruta 188 de General Alvear?

Este sábado pasado, alrededor de las 18:45, se produjo un vuelco en la Ruta 188, a la altura del gasoducto TGN. El siniestro involucró a un camión que circulaba transportando cerveza 361.

image

Según informó el propio chofer, el accidente vial se originó por una distracción, lo que provocó que mordiera la banquina y perdiera el control del vehículo. Afortunadamente, no sufrió lesiones.

Personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir en las maniobras posteriores al vuelco.

