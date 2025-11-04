4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
roducción local en riesgo

Fruticultores de General Alvear alertan por un año comercial difícil

En Bowen, General Alvear, la familia Escartín advierte falta de competitividad frente a países con insumos subsidiados.

Luis Escartín, productor frutícola de General Alvear.

Luis Escartin, uno de los titulares de la firma, aseguró que comercialmente va a ser un año complejo porque aún no somos competitivos, aún no están dadas las condiciones macroeconómicas para disputar mercados con otros países, que en muchos casos, tienen los principales insumos para la producción subsidiados. El empresario señaló que hay que mirar más hacia adentro, a los sectores productivos que se han mantenido a pesar de las idas y vueltas del país.

Mercado Municipal de General Alvear. video
Economía Social + IES Calafat

La Jam Kermés llenó de arte y música el Mercado Municipal de General Alvear
Se presentó en General Alvear nuevos bachilleratos para jóvenes y adultos. video
Formación para el trabajo

Crece la oferta educativa en General Alvear: lanzan bachilleratos para mayores de 18 años

El productor frutícola comentó respeto a este presente y el futuro en el sector: "Ya estamos por empezar la nueva temporada, este fin de semana arrancamos con las primeras variedades de durazno y damasco. Este año en particular no ha habido mucha incidencia de helada, sobre todo en frutales, sí en viñedos y ciruela. Nosotros hace varios años que venimos trabajando en hacer defensa activa mediante aspersión y eso nos permite tener una producción un poco más estable"

Agregando además; "en mucho cultivo hay una merma, fundamentalmente en ciruela D´Agen, seguramente por las olas de frío, malas condiciones en la primavera durante el cuaje, en nuestra finca solo ha sido un 20% respecto al año pasado ".

La realidad del sector frutícola en General Alvear

Embed - ASPERSIÓN CONTRA LAS HELADAS: UN MÉTODO SIN CONTAMINACIÓN Y MENOR COSTO

