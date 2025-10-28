28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Cultura que abraza

General Alvear acercó el arte al Hospital Enfermeros Argentinos junto a Sofía Perfumo

Con música, danza y poesía, la iniciativa “Arte en los Hospitales” promovió en General Alvear la contención emocional y el bienestar de los pacientes.

Arte en los hospitales en General Alvear.

"Arte en los hospitales" en General Alvear.

La propuesta incluyó danza folclórica, poemas de escritores alvearenses y mandalas para compartir, generando un momento de encuentro y emoción entre pacientes, personal de salud y artistas locales.

Lee además
Concejo Deliberante de General Alvear.
mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de General Alvear
General Alvear: murió un hombre tras una caída de 10 metros desde un molino
Tragedia

General Alvear: murió un hombre tras una caída de 10 metros desde un molino

"Arte en los hospitales", en General Alvear

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, expresó: “es un proyecto que lo charlamos en conjunto con Sofía, nuestra Virreina Nacional. Surge de su propuesta de trabajar las costumbres y tradiciones con personas de la tercera edad”.

Y agregó: “el arte y la cultura son alimento para el alma, queremos dejar un cachito de arte en cada sala, en cada paciente y en cada cuidador”.

Por su parte, Sofía Perfumo señaló: “hicimos una fusión entre el proyecto de Cultura y el que yo presenté cuando era candidata. Estoy muy feliz de traer un poco de alegría a quienes están en proceso de recuperación”.

La actividad “Arte en los Hospitales” buscó acercar la cultura y brindar un momento de bienestar a pacientes y trabajadores de la salud, a través del arte.

Temas
Seguí leyendo

Dónde voto en General Alvear: consultá el padrón electoral

Briana, la pequeña de General Alvear que soñó con un cumpleaños criollo y lo hizo realidad

Jóvenes y el Municipio de General Alvear unieron fuerzas para forestar el merendero "Las Manitos"

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa

Un simulacro de juicio por jurado en General Alvear buscó generar reflexión entre los jóvenes

Implementan en General Alvear un sistema para evitar la caída del cabello durante la quimioterapia

Germán Herrada, el nuevo presidente que busca fortalecer el vínculo entre lo público y lo privado

Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

LO QUE SE LEE AHORA
Alimentación saludable en Tunuyán.
Alimentación saludable

En Tunuyán enseñan a cocinar sin TACC y promueven hábitos saludables

Las Más Leídas

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza.
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

Te Puede Interesar

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza contratará un servicio para proteger datos informáticos: cuánto invertirá.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza contratará un servicio para proteger datos informáticos: cuánto invertirá

Por Florencia Martinez del Rio
Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Por Pablo Segura