General Alvear acercó el arte al Hospital Enfermeros Argentinos junto a Sofía Perfumo

Este sábado se desarrolló en General Alvear la actividad “Arte en los Hospitales” en el Hospital Enfermeros Argentinos , con la participación especial de la Virreina Nacional de la Vendimia , Sofía Perfumo, y el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear .

La propuesta incluyó danza folclórica , poemas de escritores alvearenses y mandalas para compartir, generando un momento de encuentro y emoción entre pacientes, personal de salud y artistas locales.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, expresó: “es un proyecto que lo charlamos en conjunto con Sofía, nuestra Virreina Nacional. Surge de su propuesta de trabajar las costumbres y tradiciones con personas de la tercera edad”.

Y agregó: “el arte y la cultura son alimento para el alma , queremos dejar un cachito de arte en cada sala, en cada paciente y en cada cuidador”.

Por su parte, Sofía Perfumo señaló: “hicimos una fusión entre el proyecto de Cultura y el que yo presenté cuando era candidata. Estoy muy feliz de traer un poco de alegría a quienes están en proceso de recuperación”.

La actividad “Arte en los Hospitales” buscó acercar la cultura y brindar un momento de bienestar a pacientes y trabajadores de la salud, a través del arte.