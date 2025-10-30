30 de octubre de 2025
El Municipio de General Alvear impulsó una jornada artística en el Hospital Enfermeros Argentinos

La actividad vinculada al arte en General Alvear incluyó danzas, poemas y mandalas, en una iniciativa impulsada junto a la Dirección de Cultura municipal.

Arte en los Hospitales en General Alvear.

Arte en los Hospitales en General Alvear.

La propuesta incluyó danza folclórica, poemas de escritores alvearenses y mandalas para compartir, generando un momento de encuentro y emoción entre pacientes, personal de salud y artistas locales.

El arte y la cultura son alimento para el alma

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, expresó: “es un proyecto que lo charlamos en conjunto con Sofía, nuestra Virreina Nacional. Surge de su propuesta de trabajar las costumbres y tradiciones con personas de la tercera edad”.

Y agregó: “el arte y la cultura son alimento para el alma, queremos dejar un cachito de arte en cada sala, en cada paciente y en cada cuidador”.

Por su parte, Sofía Perfumo señaló: “hicimos una fusión entre el proyecto de Cultura y el que yo presenté cuando era candidata. Estoy muy feliz de traer un poco de alegría a quienes están en proceso de recuperación”.

La actividad “Arte en los Hospitales” buscó acercar la cultura y brindar un momento de bienestar a pacientes y trabajadores de la salud, a través del arte.

