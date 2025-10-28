28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Bowen

Rescataron a un puestero perdido en General Alvear tras un intenso operativo de búsqueda

Un puestero de la zona de Secano, en General Alvear, fue hallado tras un intenso operativo de búsqueda aérea en el que participó una aeronave del Aeroclub.

Tras media hora de búsqueda, el personal policial logró dar con el paradero del hombre

Tras media hora de búsqueda, el personal policial logró dar con el paradero del hombre

 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este martes, un puestero de la zona de Secano, en la localidad de Bowen, se extravió mientras realizaba su recorrido por el campo en General Alvear. Tras un amplio operativo de búsqueda, el hombre fue rescatado en perfecto estado de salud y ya se encuentra reunido con su familia.

El hecho ocurrió a unos 25 kilómetros al este de Bowen, en el departamento de General Alvear. El puestero logró comunicarse con el 911, lo que permitió que de inmediato se activara el operativo de búsqueda y rescate

Lee además
una obra de arte para apoyar a pacientes oncologicos en general alvear video
Acompañamiento constante

Una obra de arte para apoyar a pacientes oncológicos en General Alvear
Oliver junto a su familia de General Alvear necesitan el aspirador urgentemente. video
Indignante robo en la vía pública

Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

Cómo fue el operativo de rescate en General Alvear

El procedimiento fue coordinado entre la Policía de Mendoza, Defensa Civil y el Aeroclub de General Alvear, desde donde, a las 17:45, despegó una aeronave Cessna para colaborar con el rastrillaje aéreo. Tras media hora de búsqueda, el personal policial logró dar con el paradero del hombre.

Desde el Municipio de General Alvear destacaron el trabajo conjunto entre las instituciones locales y la importancia de contar con una pista de aterrizaje operativa y segura, que permite brindar asistencia en situaciones de emergencia como la ocurrida esta tarde.

Con información periodística de María José Aguas

Temas
Seguí leyendo

General Alvear acercó el arte al Hospital Enfermeros Argentinos junto a Sofía Perfumo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de General Alvear

General Alvear: murió un hombre tras una caída de 10 metros desde un molino

Dónde voto en General Alvear: consultá el padrón electoral

Briana, la pequeña de General Alvear que soñó con un cumpleaños criollo y lo hizo realidad

Jóvenes y el Municipio de General Alvear unieron fuerzas para forestar el merendero "Las Manitos"

Nuevos sorteos para agrimensores y agrimensoras sociales: convocatorias para San Rafael y Carmensa

Un simulacro de juicio por jurado en General Alvear buscó generar reflexión entre los jóvenes

LO QUE SE LEE AHORA
Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Las Más Leídas

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Importante robo en la empresa Huincan de Coquimbito, Maipú.
no hay detenidos

Suculento robo en una empresa de Maipú

Te Puede Interesar

Javier Milei convocó a los gobernadores afines, pero Alfredo Cornejo no asistirá video
Este jueves

Milei convocó a los gobernadores afines, pero Cornejo no asistirá

Por Sitio Andino Política
Continuará el sistema de lucha antigranizo en el Sur provincial.
Continúa el sistema en el Sur

Respaldo total de la comunidad organizada de San Rafael para sostener la lucha antigranizo

Por Sitio Andino Departamentales
Los datos que dejó el escrutinio del domingo en Mendoza.
Más de lo que dejaron las comicios

Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza

Por Facundo La Rosa