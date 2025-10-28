Rescataron a un puestero perdido en General Alvear tras un intenso operativo de búsqueda

Tras media hora de búsqueda, el personal policial logró dar con el paradero del hombre

Por Carla Canizzaro







Durante la tarde de este martes, un puestero de la zona de Secano, en la localidad de Bowen, se extravió mientras realizaba su recorrido por el campo en General Alvear. Tras un amplio operativo de búsqueda, el hombre fue rescatado en perfecto estado de salud y ya se encuentra reunido con su familia.

El hecho ocurrió a unos 25 kilómetros al este de Bowen, en el departamento de General Alvear. El puestero logró comunicarse con el 911, lo que permitió que de inmediato se activara el operativo de búsqueda y rescate

Cómo fue el operativo de rescate en General Alvear El procedimiento fue coordinado entre la Policía de Mendoza, Defensa Civil y el Aeroclub de General Alvear, desde donde, a las 17:45, despegó una aeronave Cessna para colaborar con el rastrillaje aéreo. Tras media hora de búsqueda, el personal policial logró dar con el paradero del hombre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Desde el Municipio de General Alvear destacaron el trabajo conjunto entre las instituciones locales y la importancia de contar con una pista de aterrizaje operativa y segura, que permite brindar asistencia en situaciones de emergencia como la ocurrida esta tarde.

Con información periodística de María José Aguas