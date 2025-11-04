Juicio por Cecilia Strzyzowsky: revelan inquietantes búsquedas de César Sena antes y después del crimen

Efectivos del área de cibercrimen expusieron ante el tribunal detalles impactantes Foto: NA

Los especialistas también revelaron que la propia víctima había hecho algunas consultas en internet. El 2 de junio de 2023, Cecilia buscó frases como "cómo armar una valija para viajar" y "dónde comprar chocolates en Buenos Aires". Estos registros refuerzan la hipótesis de que la joven de 28 años realmente creía que emprendería un viaje a Ushuaia junto a César Sena.

Las búsquedas de César Sena en Internet En contraste, las búsquedas de César Sena muestran un panorama completamente diferente. Los peritos informáticos detectaron consultas como "cómo quebrar una muñeca, un brazo" y "cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta".

Cecilia Strzyzowski El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa este martes De acuerdo con el expediente al que accedió Noticias Argentinas, el 4 de junio de 2023 a las 15:12, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, Sena buscó: "Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "¿puede un revólver usar silenciador?".

Finalmente, el 5 de junio de 2023, desde las 00:38, continuó con búsquedas relacionadas con el crimen: "muertes violentas qué pasa con el alma", "almas de personas asesinadas","mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento".