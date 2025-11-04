4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Juicio por Cecilia Strzyzowsky: revelan inquietantes búsquedas de César Sena antes y después del crimen

Efectivos del área de cibercrimen expusieron ante el tribunal detalles impactantes. El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowsky continúa día a día.

Foto: NA
Por Sitio Andino Policiales

El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa este martes, con los integrantes del Clan Sena sentados en el banquillo de los acusados. Durante la audiencia, dos policías del área de Cibercrimen de Chaco presentaron pruebas sobre las inquietantes búsquedas de Google que César Sena realizó antes y después del asesinato.

Los especialistas también revelaron que la propia víctima había hecho algunas consultas en internet. El 2 de junio de 2023, Cecilia buscó frases como "cómo armar una valija para viajar" y "dónde comprar chocolates en Buenos Aires". Estos registros refuerzan la hipótesis de que la joven de 28 años realmente creía que emprendería un viaje a Ushuaia junto a César Sena.

Las búsquedas de César Sena en Internet

En contraste, las búsquedas de César Sena muestran un panorama completamente diferente. Los peritos informáticos detectaron consultas como "cómo quebrar una muñeca, un brazo" y "cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta".

Cecilia Strzyzowski
De acuerdo con el expediente al que accedió Noticias Argentinas, el 4 de junio de 2023 a las 15:12, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, Sena buscó: "Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "¿puede un revólver usar silenciador?".

Finalmente, el 5 de junio de 2023, desde las 00:38, continuó con búsquedas relacionadas con el crimen: "muertes violentas qué pasa con el alma", "almas de personas asesinadas","mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento".

