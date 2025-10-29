Condenan a cinco años de prisión al hombre que intentó atacar a la fiscal Claudia Ríos

Este miércoles, el preso Hugo Arredondo , de 40 años , fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras admitir su culpabilidad en el intento de asesinato contra la fiscal Claudia Ríos , ocurrido durante una audiencia en el Polo Judicial a fines de 2023.

La pena se unifica con las dos sentencias previas por homicidio que ya cumplía el acusado.

El interno fue condenado nuevamente a cinco años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en el ataque , un hecho registrado por las cámaras de seguridad del Polo Judicial el 13 de septiembre de 2023 .

Las imágenes muestran cómo Arredondo, en plena audiencia, se abalanzó sobre la fiscal con un arma blanca de fabricación casera . No logró herirla y fue reducido por efectivos en los pasillos del edificio.

La jueza Belén Salido avaló el acuerdo entre el fiscal Gonzalo Marzal y la defensora oficial Marian Gil Yoma, lo que permitió un juicio abreviado. Arredondo fue condenado por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, evasión en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad.

El nuevo fallo no modifica sustancialmente su situación judicial, ya que el hombre cumple dos penas de prisión perpetua: una por un asalto con homicidio en Las Heras (2015) y otra por un crimen dentro del penal de Almafuerte (2019). Además, registra un intento de homicidio contra otro interno en esa misma cárcel.

Cómo fue el ataque a la fiscal

El episodio se produjo durante la mañana del 13 de septiembre de 2023, en el marco de un juicio por intento de homicidio.

Testigos aseguraron que Arredondo, uno de los imputados, era quien se encontraba más cerca de la fiscal. Logró ingresar al recinto una chuza artesanal con la que intentó agredirla.

En un principio se informó que había querido asesinar a la fiscal, aunque las grabaciones también sugieren un intento de fuga. Finalmente, fue detenido en los pasillos del edificio.

El hecho generó conmoción en el ámbito judicial y derivó en un refuerzo de las medidas de seguridad, entre ellas, requisas a abogados, lo que provocó críticas del Colegio de Abogados por el carácter extremo de la medida.