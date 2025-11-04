4 de noviembre de 2025
Terminó con heridos y destrozos

Tensión en Malargüe por enfrentamiento entre grupos de la UOCRA

Hubo corridas, pedradas y daños materiales. Las nuevas autoridades del sindicato en Malargüe denunciaron que la sede “estaba tomada por delincuentes”.

La riña se produjo esta tarde en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La Policía de Mendoza debió intervenir este martes en un violento enfrentamiento entre dos grupos de la UOCRA Malargüe, que dejó como saldo varios heridos, detenidos y cuantiosos destrozos en la sede del gremio. Más de treinta efectivos participaron del operativo que logró contener la situación y evitar la llegada de refuerzos sindicales que se dirigían al lugar.

Los incidentes ocurrieron pasadas las 15 horas en inmediaciones de la sede sindical ubicada sobre calle Adolfo Puebla, entre Fray Inalicán y Comandante Manuel Rodríguez, a escasos 50 metros de la Comisaría 24° y a poco más de una cuadra de la avenida San Martín.

Testigos relataron a SITIO ANDINO que la pelea incluyó pedradas, corridas y destrozos dentro del inmueble donde funcionan las oficinas del gremio, de donde también se escucharon golpes y rotura de vidrios.

La rápida llegada de la Policía permitió dispersar a los grupos enfrentados y resguardar a quienes se encontraban dentro de la sede. Al operativo se sumaron efectivos de Cuerpos Especiales y Antidisturbios, que también protegieron a vecinos y comercios de la zona.

Fuentes policiales informaron que, poco antes del conflicto, habían llegado al departamento dos ómnibus con afiliados de la UOCRA provenientes del norte provincial. Los vehículos fueron desviados hacia el sur de la ciudad para evitar que se sumaran a la trifulca.

Una interna del sindicato en Malargüe desató el conflicto

De acuerdo a trascendidos, el enfrentamiento se habría originado porque una de las facciones se negó a entregar las instalaciones del gremio tras las recientes elecciones internas. La mediación policial, encabezada por el subcomisario Paulino Cerda, logró que el grupo que se encontraba atrincherado depusiera su actitud y abandonara el inmueble bajo custodia de los uniformados.

En medio de la pelea un grupo de jóvenes, que se busca determinar si participaron en el enfrentamiento, se resguardaron en una escuela ubicada a unos trecientos metros del foco de la pelea.

Móviles policiales desplazados en la zona de la pelea.

Ya en horas de la tarde, Patricio Olivares, recientemente elegido delegado de la UOCRA Malargüe, celebró la resolución del conflicto:

“En buena hora se solucionó. Vinimos porque sabíamos que el sindicato estaba tomado por delincuentes, no se puede decir otra cosa. Lamentamos los destrozos, pero era necesario recuperar la sede”, señaló Olivares.

Asimismo, pidió a la comunidad “no depositar confianza en esta gente, porque solo generan daño y desorden”, y adelantó que se iniciarán acciones legales tras los hechos.

María Cristina Jiménez

Por su parte, María Cristina Jiménez, propietaria del inmueble donde funciona la sede, contó que hace quince años alquila la propiedad a la UOCRA y que se acercó al lugar al conocer los destrozos provocados “por la facción que perdió” las elecciones.

“No me hago problema por los daños, ya me comunicaron desde Buenos Aires que el sindicato se hará cargo de las roturas”, aseguró la abogada.

