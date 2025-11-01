1 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 1 de noviembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 1 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 1 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 1 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 1 de noviembre de 9 a 18, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
paso pehuenche: como se encuentra hoy viernes 31 de octubre
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 31 de octubre
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 30 de octubre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 29 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 28 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 27 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 26 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 25 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 24 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 23 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 22 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música
Para todos los gustos

Qué hacer este fin de semana en la provincia de Mendoza: todas las actividades en arte, gastronomía y música

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza.
Para tener en cuenta

Pediatras alertan por una enfermedad respiratoria muy contagiosa: la situación en Mendoza

En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.
Megaoperativo

Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 31 de octubre

Se produjo un asesinato este viernes en Chapanay.
Asesinato

Mataron a un joven en San Martín y buscan a un expolicía por el homicidio

Te Puede Interesar

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana video
Argentina Mining

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana

Por Marcelo López Álvarez
Entre 2020 y 2025 se registraron 128 femicidios en contextos de narcocriminalidad
Alerta

En Argentina el 65% de los femicidios está vinculado al narcotráfico y Mendoza también los registra

Por Carla Canizzaro
Combate sobre heladas tardías (foto ilustrativa) video
La noche "larga" de los productores agrícolas

Heladas tardías: cómo se defienden los cultivos ante el frío extremo

Por Pablo Marcelo Pérez