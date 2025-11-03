4 de noviembre de 2025
El INTA inauguró su nueva sede en Malargüe tras cuatro décadas de espera

Con apoyo de la Fundación ArgenINTA y la Cooperadora del INTA Rama Caída, el instituto inauguró oficinas en el centro de la ciudad.

INTA Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

El pasado fin de semana quedaron oficialmente inauguradas las nuevas oficinas de la Agencia de Extensión Rural Malargüe del INTA, ubicadas en la intersección de avenida Rufino Ortega y Fray Francisco Inalicán. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, quienes destacaron la importancia de mantener la presencia del organismo “en el territorio”.

El director nacional del INTA, Ariel Pereda, definió la jornada como “un día de fiesta e inauguración”, al concretarse, luego de cuarenta años de espera, una sede propia para el organismo en Malargüe.

“Somos un organismo nacional, pero queremos estar presentes en todo el territorio argentino”, expresó, y agregó que esta nueva oficina permitirá un acompañamiento diario a los productores agropecuarios locales.

Embed - MALARGÜE: INAUGURACIÓN SEDE AGENCIA DE EXTENSIÓN RURAL INTA

Los objetivos del INTA

Ariel Pereda recordó que “Argentina es un país rural” y que el INTA tiene como misión “mejorar la vida rural”, tal como lo establece la ley de creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sancionada en 1956 para promover la modernización y tecnificación del campo.

También dejó un mensaje para las nuevas generaciones, a los jóvenes de Malargüe, decirles que tienen una institución nacional que los acompaña para que el arraigo sea real, para que se queden en su territorio. "Estamos consolidando la Argentina y queremos estar cada vez más presentes”.

INTA 1

El INTA en Malargüe

Por su parte, Javier Macario, responsable de la Agencia de Extensión Rural Malargüe, celebró “el logro de contar con un edificio propio” e invitó a los vecinos y productores, tanto de la zona rural como del oasis, “a acercarse para evacuar dudas o realizar consultas”.

El ingeniero recordó que la sede actual se concretó a partir de un proyecto previo que había quedado demorado por la suspensión de la obra pública nacional. “Gracias al aporte de la Fundación ArgenINTA Regional Cuyo y la Cooperadora del INTA Rama Caída, se reunieron los fondos necesarios para adquirir este módulo”, explicó.

La agencia atenderá en horario corrido desde las 7 horas y, en estos días, concentra parte de su actividad en la venta de semillas del INTA La Consulta (Valle de Uco).

Articulación del INTA con el Estado municipal

Desde la Municipalidad de Malargüe, el secretario de Desarrollo Humano, Juan José Narambuena, celebró el logro al afirmar que “este es un proyecto que se viene soñando y construyendo desde hace décadas, y hoy finalmente se materializa este gran anhelo”.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Económico, profesora Graciela Viollaz, destacó que “es un gran avance para nuestra región, ya que le da materialidad a un trabajo sostenido durante años. Este es un paso fundamental para fortalecer el desarrollo agropecuario en el interior del departamento”.

