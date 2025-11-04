4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Infractores?

El proyecto de legisladores mendocinos qué dejaría a Manuel Adorni y Diego Santilli al borde de una sanción

El jefe de Gabinete y el ministro del Interior, deberían ser sancionados, según los senadores nacionales Mariana Juri y Rodolfo Suarez, que se oponen a las candidaturas testimoniales.

Diego Santilli y Manuel Adorni se sumaron al Gabinete Nacional.&nbsp;

Diego Santilli y Manuel Adorni se sumaron al Gabinete Nacional. 

 Por Cecilia Zabala

Hace apenas unos meses, los senadores nacionales de Mariana Juri y Rodolfo Suárez presentaron un proyecto de ley para sancionar a quienes se postulen en elecciones y luego no asuman el cargo, las llamadas “candidaturas testimoniales”. Esa práctica en la que incurrieron los electos Diego Santilli y Manuel Adorni, que paradójicamente forman parte del mismo espacio político que los mendocinos autores del proyecto.

Lee además
El Gabinete de Milei deberá modificarse nuevamente en breve
Busca consolidar su equipo

Javier Milei reúne por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada
Diego Santilli nuevo Ministro del gabinete nacional.
Gobierno Nacional

Diego Santilli: "Gracias al Presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

Adorni y Santilli, los "infractores"

El vocero presidencial Manuel Adorni fue elegido legislador porteño en las elecciones de 2025. Prometió asumir, incluso agradeció el voto de confianza, pero… un llamado del Presidente cambió los planes. Hoy, Adorni ocupa un despacho en la Jefatura de Gabinete.

Algo similar ocurrió con Diego Santilli, que fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, antes de sentarse en su banca, juró como ministro del Interior del mismo gobierno.

Javier Milei, nuevo gabinete con Diego Santilli y Santiago Caputo 03-11-25
El presidente Javier Milei presentó a su nuevo gabinete, con Manuel Adorni y Diego Santilli.

El presidente Javier Milei presentó a su nuevo gabinete, con Manuel Adorni y Diego Santilli.

Si la ley de Juri y Suárez estuviera vigente, ambos deberían ser sancionados ya que la iniciativa busca incorporar una sanción de inhabilitación por cuatro años para competir en elecciones a quienes incurran en “candidaturas testimoniales”.

La propuesta pretende modificar el Código Electoral Nacional, incorporando un nuevo artículo (139 bis) con el siguiente texto: “Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

La situación se dio vuelta

Lo curioso —o previsible, según el cristal con que se mire— es que el proyecto de los mendocinos nació en el mismo bloque que hoy respalda la gestión libertaria.

En aquel momento, el texto apuntaba al peronismo bonaerense y sus experimentos testimoniales, pero el tiempo político dio vuelta las cosas y ahora los ejemplos vienen de casa.

Cabe recordar que la discusión sobre las candidaturas testimoniales se reavivó por las elecciones bonaerenses de este año, donde intendentes, funcionarios nacionales y otros referentes fueron sido señalados por presentarse como candidatos sin intención real de asumir los cargos.

En ese marco, Karina Milei instruyó a los candidatos de La Libertad Avanza a firmar un compromiso para asumir si resultaban electos. La decisión alcanzó incluso a figuras del PRO aliadas al oficialismo, como los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Al menos 15 intendentes bonaerenses, en su mayoría del peronismo, integraron listas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Entre los casos mencionados figuran Mario Ishii (José C. Paz), Mariano Cascallares (Almirante Brown), y Verónica Magario, vicegobernadora de Buenos Aires.

Las candidaturas testimoniales ya son penadas en Mendoza

La iniciativa toma como antecedente la ley electoral de Mendoza, que ya prevé una sanción similar para quienes no asuman los cargos para los que fueron elegidos. El texto vigente establece que aquellos que resulten electos y decidan no asumir, estando en ejercicio de un cargo público electivo, quedarán inhabilitados por cuatro años para postularse nuevamente.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior

Diego Santilli anunció avances de la Libertad Avanza en el conteo preliminar

Diego Santilli reconoció que fue "una campaña difícil" tras la salida de Espert

Con respaldo mendocino, el Gobierno logró que el Presupuesto 2026 se debata con el nuevo Congreso

Quién es Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud nombrado por el Gobierno

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial: cuánto y desde cuándo se aplicará

LO QUE SE LEE AHORA
Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Las Más Leídas

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 4 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales. 
preocupante

La alarmante cifra de muertos en accidentes viales en la Provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Es un plato sanador: la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió y hizo llorar a todos video
Emocionante

"Es un plato sanador": la historia detrás del plato de MasterChef que conmovió e hizo llorar a todos

Te Puede Interesar

Diego Santilli y Manuel Adorni se sumaron al Gabinete Nacional. 
¿Infractores?

El proyecto de legisladores mendocinos qué dejaría a Manuel Adorni y Diego Santilli al borde de una sanción

Por Cecilia Zabala
El oficialismo festeja el triunfo logrado en la comisión de Presupuesto de Diputados. video
Diputados de la Nación

Con respaldo mendocino, el Gobierno logró que el Presupuesto 2026 se debata con el nuevo Congreso

Por Sitio Andino Política
La riña se produjo esta tarde en Malargüe. video
Terminó con heridos y destrozos

Tensión en Malargüe por enfrentamiento entre grupos de la UOCRA

Por Claudio Altamirano