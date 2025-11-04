El proyecto de legisladores mendocinos qué dejaría a Manuel Adorni y Diego Santilli al borde de una sanción

Hace apenas unos meses, los senadores nacionales de Mariana Juri y Rodolfo Suárez presentaron un proyecto de ley para sancionar a quienes se postulen en elecciones y luego no asuman el cargo , las llamadas “candidaturas testimoniales”. Esa práctica en la que incurrieron los electos Diego Santilli y Manuel Adorni , que paradójicamente forman parte del mismo espacio político que los mendocinos autores del proyecto.

La iniciativa propone multas e inhabilitaciones por cuatro años, bajo el argumento de “proteger la voluntad del votante” . Algo a lo que los ahora ministro del Interior (Santilli) y jefe de Gabinete (Adorni) no respetaron ya que fueron electos diputado nacional y diputado porteño en las últimas legislativas, pero recientemente se sumaron al equipo del presidente Javier Milei , por lo que no asumirán en los cargos a los que se postularon y fueron elegidos.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue elegido legislador porteño en las elecciones de 2025. Prometió asumir, incluso agradeció el voto de confianza, pero… un llamado del Presidente cambió los planes. Hoy, Adorni ocupa un despacho en la Jefatura de Gabinete .

Algo similar ocurrió con Diego Santilli , que fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, antes de sentarse en su banca, juró como ministro del Interior del mismo gobierno.

Javier Milei, nuevo gabinete con Diego Santilli y Santiago Caputo 03-11-25 El presidente Javier Milei presentó a su nuevo gabinete, con Manuel Adorni y Diego Santilli. Foto: Oficina del Presidente

Si la ley de Juri y Suárez estuviera vigente, ambos deberían ser sancionados ya que la iniciativa busca incorporar una sanción de inhabilitación por cuatro años para competir en elecciones a quienes incurran en “candidaturas testimoniales”.

La propuesta pretende modificar el Código Electoral Nacional, incorporando un nuevo artículo (139 bis) con el siguiente texto: “Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

La situación se dio vuelta

Lo curioso —o previsible, según el cristal con que se mire— es que el proyecto de los mendocinos nació en el mismo bloque que hoy respalda la gestión libertaria.

En aquel momento, el texto apuntaba al peronismo bonaerense y sus experimentos testimoniales, pero el tiempo político dio vuelta las cosas y ahora los ejemplos vienen de casa.

Cabe recordar que la discusión sobre las candidaturas testimoniales se reavivó por las elecciones bonaerenses de este año, donde intendentes, funcionarios nacionales y otros referentes fueron sido señalados por presentarse como candidatos sin intención real de asumir los cargos.

En ese marco, Karina Milei instruyó a los candidatos de La Libertad Avanza a firmar un compromiso para asumir si resultaban electos. La decisión alcanzó incluso a figuras del PRO aliadas al oficialismo, como los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Al menos 15 intendentes bonaerenses, en su mayoría del peronismo, integraron listas para las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Entre los casos mencionados figuran Mario Ishii (José C. Paz), Mariano Cascallares (Almirante Brown), y Verónica Magario, vicegobernadora de Buenos Aires.

Las candidaturas testimoniales ya son penadas en Mendoza

La iniciativa toma como antecedente la ley electoral de Mendoza, que ya prevé una sanción similar para quienes no asuman los cargos para los que fueron elegidos. El texto vigente establece que aquellos que resulten electos y decidan no asumir, estando en ejercicio de un cargo público electivo, quedarán inhabilitados por cuatro años para postularse nuevamente.