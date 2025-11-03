Quién es quién en la nueva foto del gabinete del gobierno de Javier Milei

Luego de los movimientos del fin de semana, el presidente Javier Milei encabezó este lunes la reunión del nuevo gabinete , que quedó retratada en una imagen y un video que Casa Rosada compartió en las redes sociales.

Entre las caras nuevas figuran el canciller Pablo Quirno y el ministro del Interior Diego Santilli, último en sumarse al equipo de gestión . Asimismo, uno de los que está desde el inicio del mandato, Manuel Adorni , debutó en su rol de Jefe de Gabinete.

Los ejes del encuentro fueron las reformas que el Ejecutivo pretende implementar en esta segunda etapa de gobierno , que deberá negociar con las fuerzas “dialoguistas” en el Congreso de la Nación. Entre ellas las modificaciones en materia fiscal, laboral y el Código Penal . Además, el proyecto de Presupuesto 2026 . Las cuatro propuestas que el mileísmo ha fijado aprobar en el corto plazo, para luego avanzar con otras más complejas, como la reforma previsional.

El único ausente fue el ministro de Desregulación y Transformación del estado, Federico Sturzenegger , de viaje en Madrid donde participa de un encuentro organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la embajada.

#Gobierno | El presidente Javier Milei encabezó la reunión del nuevo gabinete nacional, tras los últimos cambios en el equipo de gestión. En la imagen oficial aparecen los nuevos ministros Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Cancillería), junto al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El encuentro se centró en las reformas fiscales, laborales y penales, además del Presupuesto 2026. Algunas figuras dejarán el gabinete en diciembre: Patricia Bullrich y Luis Petri asumirán sus bancas en el Congreso. Mientras tanto, Santiago Caputo perdió protagonismo frente al poder creciente de Karina Milei.

Más allá de las luces con las que presentó el oficialismo al encuentro en la Rosada, algunas de las figuras que aparecen en la foto no estarán cuando se repita el retrato en un lapso breve. Dos de ellas, Patricia Bullrich y el mendocino Luis Petri (protagonista de un saludo “viral” con Milei), asumirán en diciembre las bancas en el Congreso por las que fueron electos el 26 de octubre. En tanto que Mariano Cúneo Libarona, quien había renunciado públicamente a su cargo al frente del área de Justicia, está en la cuerda floja, aunque por el momento se queda.

#CasaRosada | El presidente Javier Milei sorprendió con su entrada a la reunión de Gabinete: abrazos, saltos y música de James Brown sonando de fondo. Saludó con efusividad a los presentes, entre ellos a Diego Santilli, a quien le dijo "¡Bienvenido!" en su primera participación como ministro del Interior, y a María Ibarzábal Murphy, a quien llamó "cerebro". El video fue publicado por la cuenta oficial del Gobierno con el tema "I Feel Good" de James Brown.

Lo que sí quedó claro en la foto es que el asesor presidencial Santiago Caputo, quien sonó para conducir un “súper” Ministerio tras las salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, perdió poder en la estructura libertaria. El “no funcionario” mantiene una importante influencia en la gestión, pero tras el contundente triunfo electoral en las legislativas ve cómo Karina Milei se fortalece en el denominado “triángulo de hierro”.

El uno por uno del nuevo gabinete de Javier Milei, según aparecen en la foto

Santiago Bausili: presidente del Banco Central de la República Argentina . Hombre del ministro de Economía, Luis Caputo , con quien se asoció para fundar una consultora. Si bien no es formalmente funcionario de gobierno, ya que el BCRA es —en teoría— un ente autárquico, es uno de los principales ingenieros de la política cambiaria del mileísmo. Otro de los que quedó "bien parado" tras los comicios de octubre .

presidente del . Hombre del ministro de Economía, , con quien se asoció para fundar una consultora. Si bien no es formalmente funcionario de gobierno, ya que el BCRA es —en teoría— un ente autárquico, es uno de los principales ingenieros de la política cambiaria del mileísmo. Otro de los que . Luis Caputo: ministro de Economía, también fortalecido tras las elecciones de medio término, que —entre otras lecturas— fue una ratificación ciudadana a la gestión financiera del Gobierno. Principalmente a la baja de la inflación. En el peor momento del oficialismo, sonó como "fusible" para renovar el Gabinete. Hoy es una pieza clave para el Presidente.

Nuevo Secretario de Finanzas:



Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas.

Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025

Mario Lugones : ministro de Salud. Padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo, la llave para que el creador de la Fundación Sanatorio Güemes acceda al gabinete. Sorteó dos grandes polémicas que afrontó al inicio de su gestión: las muertes por el fentanilo contaminado y las presuntas coimas en la ANDIS . Candidato a no completar el mandato.

: ministro de Salud. acceda al gabinete. Sorteó dos grandes polémicas que afrontó al inicio de su gestión: las y las presuntas . Candidato a no completar el mandato. Mariano Cúneo Libarona : ministro de Justicia. Lo dicho: había anunciado su salida de esa cartera en distintas entrevistas , pero el buen resultado en las urnas frenó el movimiento y se mantuvo, a pedido de Milei. El presidente evitó el casi cantado arribo de Sebastián Amerio, segundo del área y funcionario del riñón de Santiago Caputo.

: ministro de Justicia. Lo dicho: , pero el buen resultado en las urnas frenó el movimiento y se mantuvo, a pedido de Milei. El presidente evitó el casi cantado arribo de Sebastián Amerio, segundo del área y funcionario del riñón de Santiago Caputo. Pablo Quirno : ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (canciller). Uno de los últimos en sumarse al equipo, de la mano de Luis Caputo . Su rol, por el que ya dio sus primeros pasos, es reforzar el vínculo con Estados Unidos , en la antesala de un año con vencimientos de deuda en dólares que ascienden a 20 mil millones.

: ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (canciller). Uno de los últimos en sumarse al equipo, . Su rol, por el que ya dio sus primeros pasos, es , en la antesala de un año con vencimientos de deuda en dólares que ascienden a 20 mil millones. María Ibarzabal Murphy : secretaria de Legal y Técnica. Tanto en la reunión de gabinete de hoy como en el búnker libertario tras el triunfo electoral, Milei la definió como el "cerebro jurídico" . Llegó a la gestión de la mano de Santiago Caputo, pero mantiene buen vínculo con Karina. Perfil técnico.

: secretaria de Legal y Técnica. Tanto en la reunión de gabinete de hoy como en el búnker libertario tras el triunfo electoral, . Llegó a la gestión de la mano de Santiago Caputo, pero mantiene buen vínculo con Karina. Perfil técnico. Sandra Pettovello: ministra de Capital Humano. De las pocas que se mantiene en el cargo al que asumió en simultáneo a la jura de Milei como presidente. Dirigente de extrema confianza del Presidente, quien la ratificó cada vez que recibió cuestionamientos por cuestiones vinculadas a su cartera.

Nuevo gabinete Milei, quién es quién (01) Los nombres del nuevo gabinete de Javier Milei.

Martín Menem : presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Llegó cuestionado a las elecciones de octubre y salió fortalecido tras el sorpresivo resultado. La voz, ojos y oídos de Karina en el Congreso . Junto a la hermana del presidente y su primo Eduardo "Lule" Menem, se encargaron del armado nacional de La Libertad Avanza , que —a juzgar por los comicios— resultó exitoso. Seguirá al frente de la cámara baja.

: presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. tras el sorpresivo resultado. . Junto a la hermana del presidente y su primo Eduardo "Lule" Menem, se encargaron del , que —a juzgar por los comicios— resultó exitoso. Seguirá al frente de la cámara baja. Manuel Adorni : otro de los "soldaditos" de Karina en el gabinete. Hasta la semana pasada, vocero presidencial; hoy, jefe de Gabinete de Ministros . Pese al cambio de rol, mantendrá una fuerte influencia en el área de Comunicación del Gobierno . No asumirá la banca en la Legislatura Porteña por la que fue electo en mayo.

: otro de los en el gabinete. Hasta la semana pasada, vocero presidencial; hoy, . Pese al cambio de rol, . No asumirá la banca en la Legislatura Porteña por la que fue electo en mayo. Karina Milei : secretaria general de la Presidencia. Denominada "El Jefe" por su hermano Javier Milei, es una de las figuras más influyentes del Gobierno y, desde el 26 de octubre, de las más poderosas. Sostuvo una estrategia electoral cuestionada internamente por el sector de Caputo y salió victoriosa de esa contienda , lo cual quedó reflejado en las últimas designaciones. La gran ganadora de la última semana.

: secretaria general de la Presidencia. Denominada por su hermano Javier Milei, es una de las figuras más influyentes del Gobierno y, desde el 26 de octubre, de las más poderosas. , lo cual quedó reflejado en las últimas designaciones. La gran ganadora de la última semana. Luis Petri: ministro de Defensa, cargo que dejará el 10 de diciembre, cuando asuma como diputado nacional por La Libertad Avanza. Llegó al Gobierno como parte del acuerdo entre libertarios y Juntos por el Cambio para el balotaje de 2023, pero se ganó la confianza del Presidente. Desde el Congreso buscará construir un perfil alto, que lo ayude a cumplir su anhelo de gobernar Mendoza. Uno de los que suena para presidir el bloque oficialista en la cámara baja. Su reemplazo es un misterio, pero se barajan algunos nombres: su jefa de gabinete, Luciana Carrasco; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac.

Tengo un profundo respeto y admiración con el Presidente @JMilei, es el mejor Presidente de la historia. Es un patriota con convicciones que está dispuesto a poner en juego su imagen pensando en la Argentina que le vamos a dejar a nuestros hijos. pic.twitter.com/1UXlNkt16Y — Luis Petri (@luispetri) November 4, 2025

Patricia Bullrich : ministra de Seguridad, que tendrá un papel preponderante en el Senado , cuando asuma el 10 de diciembre. Presidirá el bloque libertario y será la contracara de la vicepresidenta, Victoria Villarruel , quien desde hace tiempo que está fuera de la estructura de Gobierno, más allá de su rol institucional. Ya tuvieron cruces en el pasado y sin dudas tendrán una relación áspera. En el Miniterio la sucedería una funcionaria de su confianza: Alejandra Monteoliva , secretaria de Seguridad Nacional.

: ministra de Seguridad, que , cuando asuma el 10 de diciembre. y será la , quien desde hace tiempo que está fuera de la estructura de Gobierno, más allá de su rol institucional. Ya y sin dudas tendrán una relación áspera. En el Miniterio la sucedería una funcionaria de su confianza: , secretaria de Seguridad Nacional. Diego Santili : flamante ministro del Interior . Supo ser hombre fuerte del PRO, pero hoy está "pintado de violeta". Otro de los grandes ganadores de las elecciones de octubre , a las cuales llegó fortuitamente como cabeza de lista (por la renuncia de Espert) y ganó en uno de los distritos más complejos para el oficialismo : la provincia de Buenos Aires. De buena relación con Karina y Santiago , se sumó al equipo para sumar al equilibrio de fuerzas del "triángulo de hierro".

: flamante . Supo ser hombre fuerte del PRO, pero hoy está "pintado de violeta". Otro de los , a las cuales llegó fortuitamente como cabeza de lista (por la renuncia de Espert) y : la provincia de Buenos Aires. De , se sumó al equipo para sumar al equilibrio de fuerzas del "triángulo de hierro". Santiago Caputo: asesor del presidente Javier Milei. Pese a que sonó para liderar un Ministerio del Interior "ampliado", finalmente se mantendrá como "consigliere" del Jefe de Estado. Perdió terreno con Karina, cuando ésta impuso su estrategia electoral y obtuvo muy buenos resultados. Mantiene fuerte poder en la estructura gubernamental, pero algunas de las personas de su confianza no tienen garantizada su continuidad. No obstante, logró la salida de Francos —con quien estaba enfrentado— y sostenerse en un papel que le sienta cómodo: operador "en las sombras".