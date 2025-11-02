Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior

En el marco de los recientes cambios en el Gabinete nacional , el presidente Javier Milei anunció este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior .

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del mandatario , en las que destacó la incorporación del dirigente al equipo de gobierno.

Gobierno Nacional Diego Santilli: "Gracias al presidente por la confianza y por pensar en mi para este desafío"

"Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", escribió el Presidente en X.

Santilli, diputado electo por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) , asumirá en reemplazo de Lisandro Catalán , quien presentó su renuncia días atrás.

El gesto de Santilli que demostró el apoyo a Javier Milei

Horas atrás, y en un gesto para afianzar su apoyo al presidente Javier Milei, Diego Santilli respaldó la decisión de no invitar al gobernador bonaerense Axel Kicillof al encuentro con los mandatarios provinciales que se llevará a cabo en Casa Rosada.

El ahora ministro del Interior (hasta ayer diputado electo por La Libertad Avanza (LLA)) calificó en una entrevista televisiva al gobernador de la provincia de Buenos Aires de tener un “doble discurso”. Según Santilli, Kicillof "le escribió una carta abierta para dialogar con aquellos que considera enemigos, pero gestiona y manda a votar todo en contra de lo que hace LLA".

"No votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a la ley antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", cuestionó el funcionario.

Santilli cuenta con una amplia trayectoria en la política nacional, especialmente dentro del PRO, el partido fundado a comienzos de siglo por el expresidente Mauricio Macri. Fue uno de los primeros dirigentes del espacio “amarillo” en mostrarse dispuesto a converger con los libertarios tras la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

La designación de un exreferente del PRO en el Gabinete Nacional se conoció poco después de que Mauricio Macri confirmara que, tras su reunión con Milei en Olivos, "no lograron ponerse de acuerdo". En ese mismo contexto, el exmandatario criticó con dureza la salida de Guillermo Francos y su reemplazo por el exvocero presidencial Manuel Adorni, a quien señaló por "no tener experiencia" para ocupar el cargo.

La renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

La salida de Catalán del Gobierno se dio el viernes por la noche, cuando el ahora ex funcionario, también a través de las redes sociales, le comunicó a Milei que presentaba la renuncia.

“Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, comentó.

Poco antes, había hecho lo mismo Francos, en medio de la interna en el Gobierno y de los múltiples rumores sobre su futuro, y cuando el Presidente estaba cenando en la Quinta de Olivos con Macri.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, comenzó diciendo el saliente jefe de Gabinete.

En su texto de despedida, le agradeció al líder libertario “profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

Esta medida se enmarca en un contexto en el que podía llegar a haber una decisión por parte de Milei para ampliar el Gabinete y sumar a dirigentes del PRO, como es Santilli, pero también Guillermo Montenegro o Cristian Ritondo, los nombres que circulan en Casa Rosada, ¿será parte de un acuerdo de partidos? ¿O serán arreglos personales, como ocurrió en su momento con Patricia Bullrich?