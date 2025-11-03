Javier Milei se reunió con el nuevo Gabinete: quiénes estuvieron y de qué hablaron.

El presidenteJavier Milei se reunió este lunes con el nuevo Gabinete, tras los movimientos de fichas en distintos ministerios del Gobierno nacional realizados en las últimas horas. Participó por primera vez Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Pablo Quirno en el rol de canciller, y Diego Santilli, ahora a cargo de la cartera del Interior.
Quiénes estuvieron en la reunión encabezada por Javier Milei
En el encuentro de esta mañana, en la ovalada mesa del Salón Eva Perón, además del Presidente, estuvo el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).
También participaron las secretarias Karina Milei (Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). A su vez, asistió el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
La convocatoria fue para debatir la agenda legislativa de las próximas semanas, que tiene temas fundamentales para el Gobierno como el Presupuesto 2026 y las reformas en lo laboral e impositiva.
Asistencia casi perfecta
El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación, con agenda en Madrid, en la que destaca la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander sobre "Regulación y crecimiento en Argentina".
Los otros cambios que se venderán serán Luis Petri, que asumirá una banca en el Congreso como diputado nacional por Mendoza, y Patricia Bullrich para asumir como senadora por la ciudad de Buenos Aires. Mariano Cúneo Libarona es otro de los ministros que podría salir. Fuente: NA.