Axel Kicillof pidió a Javier Milei "escuchar y corregir": críticas al plan económico y reclamo por el federalismo

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que expresó su preocupación por las consecuencias sociales del plan económico nacional y reclamó la reapertura de un diálogo político y federal.
Según el mandatario provincial, las medidas de ajuste implementadas por la Casa Rosada generaron una recesión profunda, caída del consumo y aumento del malestar social, pese al cambio de tono en la comunicación oficial. Kicillof planteó que “gobernar no es solo evitar los insultos”, sino “respetar la Constitución y gobernar para todos los argentinos”.
Críticas de Axel Kicillof al modelo económico y reclamo de diálogo
En su texto, Kicillof sostuvo que la estrategia económica nacional, centrada en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada, “fracasó” como herramienta de control de precios. Señaló que, aunque la intervención de Scott Bessent ayudó a calmar los mercados financieros, no alivió los problemas cotidianos de la población.
El gobernador también vinculó la situación económica con el deterioro del tejido social, al afirmar que “las familias están endeudadas, los comercios vacíos y la industria paralizada”. En ese contexto, pidió a Milei que “escuche, corrija y dialogue” no con los mercados, sino con los sectores productivos y los trabajadores.
Cuestionamientos al vínculo con Estados Unidos
Otro de los ejes de la carta fue la influencia internacional en la política local. Kicillof calificó de “vergonzosa” la participación del expresidente Donald Trump, quien había hecho declaraciones de apoyo a Milei, y criticó el rol del asesor estadounidense Barry Bennet, al que atribuyó un papel en el “ordenamiento” del Gobierno nacional.
Para el mandatario bonaerense, esta relación supuso una “pérdida de soberanía y dignidad nacional”, y se dio “a cambio de compromisos que no se hicieron públicos”.
El reclamo por los fondos y el federalismo
Kicillof también hizo foco en los recortes presupuestarios que, según su planteo, afectaron a la provincia de Buenos Aires. Afirmó que el ajuste fiscal presentado como “superávit” se construyó sobre la “quita ilegal de fondos a las provincias”, y detalló la eliminación de programas y obras paralizadas.
En el cierre, el gobernador combinó su reclamo institucional con una lectura política del momento. Sostuvo que el respaldo internacional no reemplaza el apoyo del pueblo argentino, y marcó distancia de posibles acuerdos con el oficialismo: el peronismo, advirtió, “no acompañará reformas que impliquen pérdida de derechos o destrucción de la producción nacional”.
Kicillof planteó que el futuro del país “no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto y cooperación”. Su carta fue difundida desde el portal oficial del Gobierno bonaerense, en un gesto que combina advertencia política y reposicionamiento opositor tras las elecciones nacionales.