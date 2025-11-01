Axel Kicillof pidió a Javier Milei "escuchar y corregir": críticas al plan económico y reclamo por el federalismo

El bonaerense le escribió a Milei luego de que no lo invitara a la reunión con gobernadores.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei , en la que expresó su preocupación por las consecuencias sociales del plan económico nacional y reclamó la reapertura de un diálogo político y federal .

Según el mandatario provincial, las medidas de ajuste implementadas por la Casa Rosada generaron una recesión profunda, caída del consumo y aumento del malestar social , pese al cambio de tono en la comunicación oficial. Kicillof planteó que “gobernar no es solo evitar los insultos”, sino “respetar la Constitución y gobernar para todos los argentinos” .

Duro comunicado La lapidaria frase de Cristina Fernández contra Axel Kicillof tras la derrota en las elecciones

Tras el revés electoral Reapareció Alberto Fernández, con un mensaje ambiguo para Cristina y en defensa de Kicillof

En su texto, Kicillof sostuvo que la estrategia económica nacional, centrada en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada , “fracasó” como herramienta de control de precios. Señaló que, aunque la intervención de Scott Bessent ayudó a calmar los mercados financieros, no alivió los problemas cotidianos de la población.

Carta al Presidente Javier Milei El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria. https://t.co/KjQfM9n97p pic.twitter.com/RLKzG4JrUq

El gobernador también vinculó la situación económica con el deterioro del tejido social , al afirmar que “las familias están endeudadas, los comercios vacíos y la industria paralizada”. En ese contexto, pidió a Milei que “escuche, corrija y dialogue” no con los mercados, sino con los sectores productivos y los trabajadores.

Cuestionamientos al vínculo con Estados Unidos

Otro de los ejes de la carta fue la influencia internacional en la política local. Kicillof calificó de “vergonzosa” la participación del expresidente Donald Trump, quien había hecho declaraciones de apoyo a Milei, y criticó el rol del asesor estadounidense Barry Bennet, al que atribuyó un papel en el “ordenamiento” del Gobierno nacional.

Para el mandatario bonaerense, esta relación supuso una “pérdida de soberanía y dignidad nacional”, y se dio “a cambio de compromisos que no se hicieron públicos”.

El reclamo por los fondos y el federalismo

Kicillof también hizo foco en los recortes presupuestarios que, según su planteo, afectaron a la provincia de Buenos Aires. Afirmó que el ajuste fiscal presentado como “superávit” se construyó sobre la “quita ilegal de fondos a las provincias”, y detalló la eliminación de programas y obras paralizadas.

Javier Milei, gobernadores, encuentro Hebe Casado 30-10-25 (03) Axel Kicillof le reclamó a Javier Milei sumarlo a la mesa de diálogo con los gobernadores abierta días atrás, a la cual no fue invitado. Foto: Prensa Casa Rosada

“El Gobierno nacional nos debe más de doce millones de millones de pesos”, denunció el gobernador, quien recordó que Buenos Aires aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe solo el 7%. En ese marco, insistió en que la exclusión de varios mandatarios al espacio de diálogo abierto días atrás “es contraria al espíritu federal”.

Un mensaje político hacia adentro y hacia afuera

En el cierre, el gobernador combinó su reclamo institucional con una lectura política del momento. Sostuvo que el respaldo internacional no reemplaza el apoyo del pueblo argentino, y marcó distancia de posibles acuerdos con el oficialismo: el peronismo, advirtió, “no acompañará reformas que impliquen pérdida de derechos o destrucción de la producción nacional”.

Kicillof planteó que el futuro del país “no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto y cooperación”. Su carta fue difundida desde el portal oficial del Gobierno bonaerense, en un gesto que combina advertencia política y reposicionamiento opositor tras las elecciones nacionales.