Con Hebe Casado, Milei reunió a los gobernadores y dio el puntapié a su paquete de reformas

El presidente Javier Milei y el gabinete completo recibió en Casa Rosada a veinte mandatarios provinciales, entre gobernadores y vices, luego del contundente triunfo en las elecciones 2025 del pasado domingo . Hebe Casado fue la representante de Mendoza, en el encuentro en el que el Gobierno planteó las reformas estructurales que prevé implementar en la segunda etapa de la gestión .

El encuentro comenzó pasadas las 17 , tal como estaba previsto, en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Como gesto de apertura y acercamiento al diálogo , el presidente Javier Milei decidió incorporar a todo su Gabinete , y no solo a los funcionarios encargados del vínculo con las provincias.

Encuentro en la Rosada Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

En un principio, se esperaba que estuvieran únicamente Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete) y los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior) . Sin embargo, en las últimas horas Milei amplió la convocatoria e incluyó al asesor Santiago Caputo ; la secretaria general, Karina Milei ; el vocero presidencial, Manuel Adorni ; y a los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) , Luis Petri (Defensa) , Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) , Mariano Cúneo Libarona (Justicia) , Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud) .

También participaron el nuevo canciller, Pablo Quirno —que asumió hace pocos días—, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy , y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

Javier Milei, gobernadores, encuentro Hebe Casado 30-10-25 (02) Javier Milei se reunió con los gobernadores provinciales. Hebe Casado participó en representación de Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Casa Rosada

Javier Milei busca ampliar su base política

La reunión con los gobernadores forma parte de la nueva estrategia del Gobierno para ampliar su base de sustentación política a través del diálogo con las provincias. El objetivo es impulsar las reformas que la Casa Rosada considera prioritarias para el próximo bienio, principalmente la tributaria y la laboral, que para el oficialismo son clave para generar empleo y estabilidad macroeconómica.

Una vez finalizada la cumbre, Adorni brindó una breve conferencia en la que dio detalles de lo debatido e informó los próximos pasos a seguir por parte del oficialismo nacional.

El Congreso que viene será el más reformista de la historia de nuestro país

"Se dio un paso importante en el camino que comenzó desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo, en 2023, que continuó con la firma del Pacto de Mayo, y que se va a consolidar con las reformas estructurales que implementará la nueva composición del Congreso, a partir del 10 de diceimbre, que seguramente será el más reformista de la historia de nuestro país", señaló el vocero, quien suena por estos días como posible jefe de gabinete.

El funcionario indicó que "la voluntad del presidente" es trabajar con todos los mandatarios provinciales "para retornar al sendero del crecimiento", aunque con ciertas premisas como condicionantes: potenciar el ahorro, aumentar la inversión, proteger la propiedad privada, y "generar condiciones para el crecimiento de los salarios, aumento de la productividad y de la riqueza, para terminar con la famosa estafa de la redistribución de la riqueza, que es nada menos que multiplicar la miseria".

En ese sentido, planteó que Argentina "tiene la oportunidad histórica de convertirse en un gigante en energía, minerales, tecnología y turismo". "Cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma", agregó.

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 30, 2025

Para lograr ese objetivo, Adorni anticipó que los próximos proyectos que el Ejecutivo enviará al parlamento, una vez aprobado el Presupuesto 2026, serán:

Reforma tributaria: con la finalidad de "eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares".

con la finalidad de "eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares". Modernización laboral: para "integrar a los que hoy están en la informalidad , terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad".

para "integrar a los que hoy están en la informalidad , terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad". Reforma del Código Penal: con el objetivo de que "los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho de la propiedad privada, parte de la columna vertebral del crecimiento".