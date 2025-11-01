1 de noviembre de 2025
Sitio Andino
"Profunda decepción"

"No logramos ponernos de acuerdo", la lapidaria definición de Macri sobre la reunión con Milei

El titular del PRO confirmó que no hubo coincidencias con el presidente en Olivos y cuestionó la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Macri quedó disconforme con el encuentro con el libertario.

El expresidente Mauricio Macri reveló este sábado detalles de su encuentro con Javier Milei en la Quinta de Olivos, al que definió como un intento fallido por acordar una estrategia común. “ La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, aseguró el titular del PRO en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Macri aprovechó la publicación para cuestionar los recientes movimientos en el Gabinete nacional, en particular la salida de Guillermo Francos del cargo de jefe de Gabinete y la designación de Manuel Adorni en su reemplazo.

La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, señaló el exmandatario.

Según explicó, durante la cena le sugirió al presidente considerar “una alternativa más técnica y con capacidad de coordinación, como Horacio Marín, actual titular de YPF”. Macri destacó que el funcionario “reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

Horacio Marín YPF.jpeg
Mauricio Macri propuso a Horacio Mar&iacute;n como jefe de Gabinete, pero la sugerencia no fue tomada.

“Una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse”

El líder del PRO remarcó que el jefe de Gabinete es una figura clave para coordinar equipos políticos y de gestión, y sostuvo que la decisión adoptada por Milei es “desacertada”. Además, mencionó la “falta de resolución de las disputas internas del Gobierno” como un factor que complica la agenda del oficialismo.

Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, escribió.

La decepción de Mauricio Macri tras la cena con Javier Milei

Fuentes cercanas al expresidente contaron que Macri se retiró “profundamente decepcionado” de la Quinta de Olivos, lo que explicaría su gesto serio al salir sin hacer declaraciones.

En su mensaje en X, agregó: “Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

El encuentro, realizado el viernes por la noche, coincidió con las renuncias de Francos y Lisandro Catalán, y con el anuncio de Adorni como nuevo ministro coordinador.

