Video: sin hablar con la prensa, así se fue Mauricio Macri tras cenar con Javier Milei

El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri compartieron este viernes por la noche una cena en la Quinta de Olivos , en un clima de cambios políticos dentro del Gobierno.

El encuentro se desarrolló mientras se conocían las renuncias del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quien será reemplazado por el hasta entonces vocero presidencial Manuel Adorni ; y del ministro del Interior, Lisandro Catalán .

La reunión comenzó cerca de las 20 , cuando Macri llegó a Olivos en su camioneta habitual . Dentro de la residencia, Milei lo recibió acompañado por su hermana Karina , secretaria general de la Presidencia.

La conversación se extendió por más de dos horas y, según trascendió, incluyó críticas y sugerencias del fundador del PRO sobre el rumbo de la gestión libertaria.

“Macri siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no”, había dicho Milei días atrás, en tono conciliador, durante una entrevista televisiva.

Mientras ambos cenaban —milanesas con ensalada, el menú repetido de los últimos encuentros—, la Oficina del Presidente difundió el comunicado que oficializaba la salida de Francos. En el texto, se agradecía su “servicio a la Patria” y se confirmaba el ascenso de Adorni al frente del Gabinete.

image.png Javier Milei se reencontró con Mauricio Macri luego del contundente triunfo electoral del domingo.

Gestos políticos en una noche agitada

Según versiones oficiales, Milei y Macri analizaron los cambios que se vienen en el Gabinete y el rol del PRO en esta nueva etapa.

Aunque el diálogo se mantuvo en reserva, en Casa Rosada admiten que podrían sumarse dirigentes “con experiencia” al esquema libertario, algo resistido por Karina Milei y Santiago Caputo.

La cena finalizó cerca de las 22, cuando Macri abandonó Olivos sin hacer declaraciones. Con rostro serio, evitó el contacto con la prensa y se subió al vehículo que lo esperaba en la entrada de la residencia. Su gesto adusto y la rápida salida despertaron una serie de especulaciones sobre el ámbito en el que se desarrolló la cumbre.