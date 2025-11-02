2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Diplomacia y exposición global

Javier Milei viaja a Miami para participar del America Business Forum junto a Trump, Machado y Messi

Tras la reestructuración del Gabinete, Javier Milei encabezará su 14° visita a Estados Unidos. El encuentro reunirá a líderes políticos, empresariales y culturales.

Javier Milei viaja una vez más a Estados Unidos.

Javier Milei viaja una vez más a Estados Unidos.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el próximo miércoles, el mandatario le tomará juramento al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, en horas del mediodía, y luego partirá pasadas las 15 en lo que configurará su viaje número 14 a Estados Unidos.

Lee además
Macri quedó disconforme con el encuentro con el libertario.
"Profunda decepción"

"No logramos ponernos de acuerdo", la lapidaria definición de Macri sobre la reunión con Milei
El bonaerense le escribió a Milei luego de que no lo invitara a la reunión con gobernadores.
Carta Abierta

Kicillof pidió a Milei "escuchar y corregir": críticas al plan económico y reclamo por el federalismo

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

Lionel Messi
Las Garzas buscarán imponer su fútbol.

Las Garzas buscarán imponer su fútbol.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

¿Con quienes se reunirá Javier Milei en este encuentro?

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos.

El viaje se da en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro, y el posterior anuncio de la sustitución de Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, cargo que aún permanece vacante.

Antes de irse, el mandatario deberá clarificar el lugar ocupará el asesor presidencial, Santiago Caputo, en la administración, ante el creciente pedido de los propios para que abandone las sombras y desembarque formalmente en el equipo que rodea al mandatario. Por estas horas, persisten las negociaciones, y no hay precisiones respecto al futuro del consultor.

Temas
Seguí leyendo

"Ciclo cumplido": la justificación del Gobierno a los cambios en el gabinete

Las privatizaciones que prepara el Gobierno tras el respaldo en las urnas

Video: sin hablar con la prensa, así se fue Mauricio Macri tras cenar con Javier Milei

Cuál será la primera provincia que visitará Milei tras el triunfo electoral

Afuera Guillermo Francos y Lisandro Catalán del gabinete: quiénes los reemplazarán

Hebe Casado puso "claridad" sobre la reforma laboral: qué dijo tras el encuentro con Milei

Milei más "federal": las dos iniciativas de la Rosada que abre puentes con el Interior

Las tres reformas que propuso Milei a los gobernadores y la postura de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
José Caviglia, pionero del liberalismo mendocino, falleció a los 59 años
Dirigente clave

Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía