20 de octubre de 2025
Sitio Andino
En Miami

Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

El Presidente disertará en una cumbre global en la que también estará el actor Will Smith y el tenista Rafael Nadal, entre otras figuras.

Foto: Brian Kromer

El evento será el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, estadio del equipo Miami Heat, de la NBA, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News. Será el viaje número 14 de Milei a Estados Unidos, desde que asumió como Presidente de la Nación.

De qué se trata el evento en el que disertará Javier Milei

“El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo”, se indicó en un comunicado.

La cumbre global es liderada por un latino, el uruguayo Ignacio González, de 34 años, presentador de televisión y productor, que tras diez años de liderar la cumbre en Latinoamérica comanda hoy desde Miami el capítulo global de ABF.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a:

  • Donald Trump
  • Javier Milei
  • María Corina Machado
  • Lionel Messi
  • Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google
  • Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial
  • Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.
  • Will Smith, actor reconocido de Hollywood
  • Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel
  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA
  • Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1
  • Adam Neumann, cofundador de Flow.

“ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, al convocar a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial.

