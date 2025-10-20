Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

Javier Milei viajará a los Estados Unidos a principios de noviembre para disertar en el America Business Forum , una cumbre de líderes mundiales que se realizará en Miami y de la que formará parte su par de ese país, Donald Trump ; la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol Lionel Messi .

El evento será el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, estadio del equipo Miami Heat, de la NBA , y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News. Será el viaje número 14 de Milei a Estados Unidos , desde que asumió como Presidente de la Nación.

“El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo”, se indicó en un comunicado.

La cumbre global es liderada por un latino, el uruguayo Ignacio González, de 34 años, presentador de televisión y productor, que tras diez años de liderar la cumbre en Latinoamérica comanda hoy desde Miami el capítulo global de ABF.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a:

Donald Trump

Javier Milei

María Corina Machado

Lionel Messi

Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google

Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial

Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.

Will Smith, actor reconocido de Hollywood

Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1

Adam Neumann, cofundador de Flow.

“ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, al convocar a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial.