Javier Milei retoma la campaña con agenda en diversas provincias del país.

El presidente Javier Milei retomará la campaña en el municipio bonaerense de Tres de Febrero , ya en su recta final de cara a las elecciones 2025 , luego del parate por su visita oficial a los Estados Unidos donde se reunió con su par Donald Trump .

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela , el mandatario encabezará durante esta tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza , como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país.

Consensos y diferencias Ulpiano Suarez: "Equilibrio fiscal sí, pero con sensibilidad y contemplando a los sectores más vulnerables"

El pasado 9 de octubre, Milei estuvo en Mendoza , con agenda en San Rafael y una recorrida por el centro capitalino. Participó del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, mantuvo un encuentro con empresarios y luego encabezó un breve recorrido por la zona del kilómetro cero.

Al igual que en las caravanas anteriores, se subirá a la parte trasera de una camioneta y luego desde allí utilizará un megáfono para dar un mensaje a la militancia libertaria que se reunirá en el lugar, discurso que seguramente volverá a girar sobre la proclama "la libertad avanza o argentina retrocede".

Además de Valenzuela, lo acompañarán la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputados nacional por la Provincia, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del partido violeta.

Para el sábado, el jefe de Estado tiene programado ir a otras provincias: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA, la diputada nacional Laura Godoy y el senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli. Fuente: NA.