17 de octubre de 2025
Javier Milei retoma la campaña con agenda en diversas provincias del país

A pocos días de las elecciones 2025 y tras su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse junto a la militancia libertaria.

Javier Milei retoma la campaña con agenda en diversas provincias del país.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei retomará la campaña en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, ya en su recta final de cara a las elecciones 2025, luego del parate por su visita oficial a los Estados Unidos donde se reunió con su par Donald Trump.

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela, el mandatario encabezará durante esta tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país.

El pasado 9 de octubre, Milei estuvo en Mendoza, con agenda en San Rafael y una recorrida por el centro capitalino. Participó del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, mantuvo un encuentro con empresarios y luego encabezó un breve recorrido por la zona del kilómetro cero.

Javier Milei retomará la campaña

Al igual que en las caravanas anteriores, se subirá a la parte trasera de una camioneta y luego desde allí utilizará un megáfono para dar un mensaje a la militancia libertaria que se reunirá en el lugar, discurso que seguramente volverá a girar sobre la proclama "la libertad avanza o argentina retrocede".

Además de Valenzuela, lo acompañarán la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputados nacional por la Provincia, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del partido violeta.

Para el sábado, el jefe de Estado tiene programado ir a otras provincias: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA, la diputada nacional Laura Godoy y el senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli. Fuente: NA.

