Cristina Fernández de Kirchner advirtió que la economía está manejada a "control remoto" por Estados Unidos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este viernes al gobierno de Javier Milei al afirmar que “la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos ” y afirmó que en las elecciones legislativas del 26 de octubre deberá elegirse entre el mandatario Milei o Argentina .

Al calificar a Milei de “empleador del mes” del mandatario estadounidense, Donald Trump , la ex mandataria planteó, en un mensaje emitido por el Día de la Lealtad , que “algunos pretenden volver a los tiempos en los que la soberanía argentina se decidía en una embajada”.

Día de la Lealtad Peronista El kirchnerismo convoca a una caravana nacional en apoyo a Cristina

“80 años después nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era Braden o Perón, hoy pareciera ser Bessent o Perón ”, sentenció Fernández de Kirchner.

En tanto, la ex mandataria consideró que el verdadero problema de la Argentina no es la “injerencia extranjera”, sino la “ incapacidad de la derecha y el poder económico para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”.

Desde su domicilio, Cristina Fernández emitió un mensaje grabado por el Día de la Lealtad Peronista.

Asimismo, cuestionó el acuerdo entre Milei y Trump al afirmar que el Tesoro de ese país “no compra pesos” sino que está “comprando tiempo para que los especuladores salgan del laberinto financiero que ellos mismos armaron”.

Esto ya lo vimos antes, es el mismo guión de la dependencia. La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos. Esto ya lo vimos antes, es el mismo guión de la dependencia. La economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos.

Y añadió que cuando “los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años: la soberanía no se negocia”, tras lo cual cerró: “El 26 es Milei o Argentina”.

La exmandataria habló con motivo por los 80 años del Día de la Lealtad Peronista, fecha por la que el kirchnerismo se acercó por la tarde hacia San José 1111 desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se emitió el mensaje grabado por audio en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria.

Participaron de la caravana el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros dirigentes políticos, sociales y gremiales que se dieron cita frente a la casa de la exmandataria.