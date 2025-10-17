17 de octubre de 2025
{}
Día de la Lealtad Peronista: origen, historia y por qué se celebra el 17 de octubre

Cada 17 de octubre, en Argentina se conmemora el Día de la Lealtad Peronista. Conocé el origen completo de la efeméride en esta nota.

Cada 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad Peronista, una de las fechas que forman parte de la historia política argentina. El origen de la efeméride se remonta a uno de los momentos más decisivos para el movimiento peronista, que marcaría un antes y un después en la relación entre el pueblo y el poder.

17 de octubre: por qué se recuerda el Día de la Lealtad Peronista

El 17 de octubre de 1945 es considerado el día fundacional del movimiento peronista, aunque los hechos que lo precedieron comenzaron días antes, cuando Juan Domingo Perón presentó su renuncia a los cargos de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, el 9 de octubre.

Por la influencia que Perón había alcanzado entre los sectores populares y la clase trabajadora, el gobierno militar que entonces conducía el país decidió ceder ante las presiones de los sectores más conservadores y de la oligarquía, que rechazaban sus políticas de justicia social impulsadas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Poco después, el 13 de octubre, el propio gobierno ordenó su detención y traslado a la isla Martín García. La noticia provocó una inmediata reacción de los sindicatos y gremios, que convocaron a una huelga general en reclamo de su liberación.

Finalmente, tras sufrir un problema de salud, Perón fue trasladado al Hospital Militar, y el 17 de octubre de 1945 recuperó su libertad gracias a la movilización masiva de trabajadores que colmaron las calles de Buenos Aires exigiendo su regreso.

Esa misma tarde, ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo, Juan Domingo Perón se dirigió al pueblo desde el balcón de la Casa Rosada, pronunciando un mensaje de unidad, paz y reivindicación de los derechos sociales y laborales. Ese día marcó el nacimiento del peronismo como fuerza política, que a partir de 1946 se consolidó como uno de los movimientos más importantes de la Argentina.

Mendoza también hará su celebración por el 17 de octubre

Mientras en Buenos Aires el kirchnerismo y la CGT realizan actos separados por el Día de la Lealtad, el peronismo mendocino celebra un encuentro de unidad en Maipú. El acto será este viernes a las 19 en el Centro Social y Recreativo de Rodeo del Medio, con el intendente Matías Stevanato como anfitrión.

