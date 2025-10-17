Bessent confirmó que Estados Unidos sigue con la compra de pesos argentinos para intervenir en el mercado

Bessent confirmó que Estados Unidos sigue comprando pesos argentinos para intervenir en el mercado.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , volvió a respaldar este viernes al gobierno argentino en medio de la renovada presión cambiaria que hizo subir el dólar hasta $1430. Antes de la apertura de la jornada financiera, el funcionario lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que están especulando contra la economía argentina .

Aseguró que “el Tesoro está monitoreando los mercados” y remarcó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

El funcionario confirmó que el Tesoro norteamericano sigue comprando pesos , en una señal de respaldo directo al mercado argentino.

Según detalló, el Tesoro está retirando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y también a través del mecanismo conocido como “blue chip swap” , que consiste en el intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primer nivel .

Qué son las “blue chip” y qué empresas argentinas integran ese grupo

Las llamadas “blue chip” son acciones de compañías latinoamericanas con alta reputación y sólida calificación financiera, lo que garantiza liquidez y confianza en los mercados.

En el caso de Argentina, entre las empresas que integran ese grupo se encuentran YPF, Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Loma Negra, MercadoLibre, BBVA Argentina y Telecom Argentina, según publicó Ámbito.com.

“Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”, reiteró Bessent en su anuncio difundido a través de la red social X.

Con este mensaje, el secretario del Tesoro buscó frenar las maniobras especulativas que apuestan a una devaluación del peso argentino tras las elecciones de medio término, dejando en claro que Estados Unidos está dispuesto a intervenir para sostener la estabilidad económica del país.