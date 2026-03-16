16 de marzo de 2026
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Manuel Adorni

Manuel Adorni afirmó que el viaje con su esposa no fue un "delito", pero sí "un error"

Manuel Adorni, además, sostuvo que el video que trascendió del viaje Punta del Este salió desde "adentro" del Gobierno nacional.

Manuel Adorni afirmó que el viaje con su esposa no fue un delito, pero sí un error.
Manuel Adorni afirmó que el viaje con su esposa no fue un "delito", pero sí "un error".
Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a hablar sobre la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos. Dijo que no fue un "delito", pero sí "un error". Además, deslizó que el video que trascendió sobre el viaje a Punta del Este salió desde "adentro" del Gobierno nacional.

El funcionario minimizó la controversia generada en torno a los viajes con su mujer, en una entrevista que brindó a LN+ el domingo. “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó Adorni.

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Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

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Asimismo, repitió que esto “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”, al mismo tiempo que estimó que a este Gobierno se lo mide con “una vara altísima”, en comparación a administraciones pasadas. Días atrás, el jefe de Gabinete, declaró a Forbes que Angeletti viajó invitada a Nueva York por el presidente Javier Milei.

Adorni se refirió a los términos que utilizó en un comienzo para explicarlo: el famoso “voy a deslomarme”. “Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, indicó. Y sobre la desafortunada elección de palabras, reconoció: “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado”.

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Manuel Adorni, junto a Javier Milei.

Manuel Adorni, junto a Javier Milei.

Manuel Adorni sobre el video del avión a Punta del Este

El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló Adorni. “Hace un mes que tienen guardado el video, es macabro lo que hicieron con mis nenes”, agregó mientras alimentó las versiones de que el video salió del círculo cercano al Gobierno.

No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, afirmó el jefe de Gabinete para graficar el peso económico del episodio.

Al ser consultado sobre si se terminó su carrera política, el funcionario respondió: “Nunca peleé por eso, nunca fue un deseo mío, es un juego de ustedes, de la prensa”. En ese sentido, añadió: “No quiero ser candidato a nada, salvo que el Presidente me lo requiera”.

Durante la entrevista , Adorni también se refirió al caso $Libra, aunque minimizó las últimas revelaciones que tomaron estado público este fin de semana. “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, sostuvo

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