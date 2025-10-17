Javier Milei: "Es abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner"

El presidente Javier Milei recorrió el partido de Tres de Febrero junto con sus candidatos, tal como lo hizo días atrás en la Ciudad de Mendoza . El primer mandatario argentino volvió a arremeter contra la oposición a poco menos de diez días de las Elecciones 2025 .

A través de un megáfono, Milei expresó que el 26 de octubre se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

El Presidente dio un breve mensaje desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos Di ego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich , además de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

"Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad", manifestó Milei.

A días de las elecciones se refuerza la campaña

Tras la polémica alrededor de José Luis Espert, la presunta financiación narco y su posterior renuncia, la imagen del gobierno nacional decayó en las últimas semanas. Javier Milei y su equipo establecieron una agenda nacional, pero en algunas ciudades no fue bien recibido.

"Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”, dijo a través del megáfono en Tres de Febrero.

En las últimas semanas y en medio de disputas con la Justicia electoral, la cabeza de la lista oficialista en la Provincia de Buenos Aires tuvo tres candidatos: José Luis Espert, Diego Santilli y Karen Reichardt.