Ulpiano Suarez: "Equilibrio fiscal sí, pero con sensibilidad y contemplando a los sectores más vulnerables"

A días de los próximos comicios legislativos, el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , una vez más dejó clara su postura acerca de las políticas nacionales, su perspectiva sobre las prioridades de gestión y su deseo de gobernar la Provincia.

En numerosas ocasiones, el jefe comunal manifestó que "no se iba a pintar de violeta", en referencia a la posibilidad de aliarse con La Libertad Avanza . El partido que integra sí decidió sumar fuerzas, pero él busca diferenciarse y mantenerse crítico.

"Acá estoy, no me pintaron de violeta y cada vez estoy más convencido de que este era el camino. Cuando recibimos la visita del presidente Javier Milei , la semana pasada en la Ciudad de Mendoza , vino en tono de campaña electoral, y yo planteé que la prioridad era la agenda de gestión ", manifestó en diálogo con Sitio Andino .

Si bien dijo que apoya la alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza , resaltó que se trata de una necesidad para no volver a los modelos anteriores. "Considero que hay un puñado de coincidencias con el partido oficialista sobre la importancia de una economía ordenada y del equilibrio fiscal, pero he marcado también, y sigo sosteniendo, que hay diferencias en cuanto a que no advierto un plan de desarrollo o de crecimiento . Esto lo confirma en el día a día la sociedad, un porcentaje altísimo de argentinos no puede llegar a fin de mes", opinó.

Ulpiano Suarez, Facundo Correa Llano, La Libertad Avanza, presentación candidatos Primer Distrito Cambia Mendoza + La Libertad Avanza Suarez se encuentra en medio de una alianza Provincia-Nación, pero no está conforme con el proyecto de Milei. Foto: Prensa Cambia Mendoza

Además, expresó: "Si hay algo que tenemos claro es que no podemos volver atrás, al populismo, a la emisión y al endeudamiento que genera inflación, porque sabemos que pega muy fuerte en los sectores más pobres, humildes y vulnerables. Tampoco me puedo aferrar a eso al 100%. Está bien, no volvamos atrás, pero seamos capaces de construir una agenda de desarrollo y de crecimiento".

El intendente dijo que su aporte para un buen resultado en las elecciones es estar enfocado en la gestión. "En una elección de medio término hay una validación o no de las gestiones municipal, provincial y nacional. Desde mi lugar gestiono para lograr la confianza del vecino y que se traslade a un voto", indicó de alguna manera justificando su ausencia en ciertos actos de campaña.

Ante la amenaza de Donald Trump sobre su apoyo en base al resultado de las elecciones, Suarez dijo que no le preocupa lo que diga el mandatario estadounidense, pero sí le alarma la falta de desarrollo de las provincias y de los sectores productivos argentinos; temáticas que no forman parte de la agenda de Milei, según opinó.

Para Suarez, una macroeconomía ordenada no alcanza

Según el intendente de la capital mendocina, es necesario un "Estado presente, eficiente y con equilibrio fiscal", pero que sí invierta en obra pública. "Entonces, es necesaria la sensibilidad social y la empatía para estar cerca de los sectores que la están pasando mal: hablemos de los jubilados, de las personas con discapacidad y de la importancia de la universidad pública", manifestó.

A su vez, recomendó a la Nación que se deje ayudar y remarcó que la Argentina "necesita entender que hay dirigentes que piensan distinto". "Tenemos que generar consensos para fortalecer las economías regionales, necesitamos promover el desarrollo de las PyMEs que son generadoras de empleo y eso no está en la agenda del gobierno nacional. Me preocupa", confesó.

Tras las elecciones 2025, ¿Comienza el camino a la gobernación?

El jefe comunal se ilusiona con ocupar el lugar de Alfredo Cornejo, se está capacitando y comparó el camino con la preparación para una maratón. "Uno no se levanta de un día para el otro y dice 'voy a correr una maratón'. Se prepara, entrena y arma un equipo. En eso estoy, creando, estudiando, formando equipo. Obviamente soy parte de un partido político y anhelo a tener el apoyo de mi espacio, pero también hay herramientas como las PASO para definir quién puede ser candidato", indicó.

Sin embargo, expresó que no se desenfoca de su rol actual como intendente. "La prioridad es la gestión de la Ciudad. Es un aprendizaje de todos los los días, un trabajo en equipo, y construimos la agenda con una proyección al 2027 para que nuestro equipo de gestión siga gobernando cuatro años más", declaró.