Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

La administración del presidente Javier Milei recibió ayer el espaldarazo que esperaba y no llegó en el confuso encuentro con Donald Trump . Una vez más, quien salió al rescate fue el Secretario del Tesoro de Estados Unidos y, en la práctica, casi el nuevo vocero del gobierno argentino, Scott Bessent .

Bessent, como ya contó Sitio Andino , duplicó su promesa de salvataje-apoyo al Gobierno argentino y la situó en 40 mil millones de dólares , divididos en 20 mil del swap con el Banco Central argentino y otros 20 mil que vendrían de bancos y fondos de inversión negociados por la propia administración de Donald Trump .

Este anuncio-promesa articula un doble mecanismo de asistencia . La primera línea de financiamiento consiste en una facilidad de swap (intercambio de monedas) entre el Tesoro de EE. UU. y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , que estaría conectada con las tenencias estadounidenses de Derechos Especiales de Giro (DEG) , la moneda de reserva del Fondo Monetario Internacional (FMI) , en el fondo de estabilización cambiaria de EE. UU.

La segunda mitad del paquete, según explicó Bessent a periodistas acreditados en el Tesoro, se está estructurando a través de una “facilidad” adicional que involucra al sector privado , incluyendo bancos estadounidenses y fondos soberanos de distintos países. Según Bessent, esta solución privada apunta principalmente a asistir a Argentina con el pago de sus próximos vencimientos de deuda . Entidades financieras , como JP Morgan , estarían interesadas e intervendrían en la operación.

IMG-20251014-WA0043 Despues del encuentro de Donald Trump con Javier Milei y sus equipos hoy Scott Bessent anunció que se puede duplicar el salvataje.

Oxígeno electoral con advertencia política

El funcionario estadounidense aseguró que se ha estado trabajando en la estructura de este financiamiento complementario al swap durante días. El salvataje tiene un objetivo inmediato: apuntalar el peso argentino y contener la volatilidad económica y política previo a los comicios legislativos del 26 de octubre.

Sin embargo, el apoyo norteamericano no parece un cheque en blanco, sino una inversión política. En una frase que resonó tanto a respaldo como a advertencia, Bessent señaló que: “Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo”.

Esta condicionalidad se alinea con la postura previa del presidente Donald Trump, quien, en su reunión con Milei, advirtió que EE. UU. se iría de Argentina en caso de que no se continuara con el proyecto político encabezado por el actual mandatario. Bessent incluso sugirió que una victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) podría fortalecer la capacidad del Gobierno para “vetar malas políticas”.

Como señal de intervención directa e inmediata, el Tesoro de EE. UU. confirmó que ha vuelto a comprar pesos argentinos en el mercado cambiario local, una acción que se ejecutó nuevamente este miércoles, tras una primera adquisición el jueves pasado.

Respiro cauteloso en los mercados

El anuncio tuvo una repercusión inmediata y positiva en los indicadores financieros. Los bonos soberanos argentinos con vencimiento en 2035 experimentaron una suba de casi dos centavos, ubicándose por encima de 59 centavos por dólar. El efecto de la asistencia, sumado a la compra de pesos por parte del Tesoro, logró que el peso recortara sus pérdidas iniciales, cerrando sin cambios en $1.380 por dólar mayorista, o incluso desinflándose a $1.357.

Además, la primera intervención del jueves pasado generó una caída en el riesgo país y subas en las acciones locales y los ADRs, que saltaron hasta un 8%.

Dólar: mercado en alerta y desafíos internos

Este auxilio externo adquiere particular relevancia dada la reciente dificultad del Ministerio de Economía para renovar la deuda en pesos.

El mercado local parece no sintonizar demasiado con las promesas del Tesoro norteamericano y prefiere “pájaro en mano que cien volando”, apostando a la dolarización. Hoy, la Secretaría de Finanzas solo logró un rollover del 45,68% de los vencimientos en pesos, por lo que se espera que en las próximas horas Economía llame a otra licitación para tratar de absorber más pesos con bonos atados al dólar e intentar desactivar la presión sobre el tipo de cambio de esos pesos liberados en las próximas jornadas.

El mensaje de Trump: apoyo con condiciones

En la medida en que el gobierno de Milei suma oxígeno financiero en la antesala electoral con esta ayuda mayor a la esperada, el mensaje de Washington permanece firme: el apoyo es una inversión política y, como tal, espera resultados tangibles en la implementación de las denominadas “buenas políticas”.