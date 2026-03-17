Irán jugará el Mundial 2026 pese a las advertencias de Donald Trump

Irán ratificó su participación en el Mundial 2026 en medio de la tensión política con Estados Unidos.

La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump , quien puso en duda la seguridad del equipo.

Sin embargo, tanto el gobierno iraní como la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ratificaron que el seleccionado asiático estará presente en la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

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El secretario general de la AFC, Windsor John , fue contundente: “ Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar ”.

El conflicto se originó luego de que Donald Trump se refiriera a la participación de Irán en el torneo a través de redes sociales.

Si bien señaló que el equipo sería “bienvenido”, también advirtió sobre posibles riesgos: “No creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, expresó el mandatario.

Las declaraciones se dieron en un contexto de tensión política y militar entre ambos países.

La respuesta de Irán

Desde Teherán, la reacción no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, cuestionó la situación y apuntó a la organización del torneo.

“La FIFA debe garantizar las condiciones de seguridad. Si hay advertencias de este nivel, significa que el país anfitrión no puede asegurar un evento de esta magnitud”, afirmó. Por su parte, la selección iraní también se expresó en redes sociales y dejó en claro su postura: “Nadie puede excluirnos del Mundial”.

Hasta el momento, la FIFA no emitió un comunicado oficial sobre la polémica. El presidente del organismo, Gianni Infantino, solo se pronunció de manera indirecta tras reunirse con Trump, asegurando que recibió garantías de que Irán será bienvenido en el torneo.

El calendario de Irán en el Mundial

Según el cronograma previsto, Irán disputará sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense:

16 de junio vs Nueva Zelanda (Inglewood, California)

21 de junio vs Bélgica (Inglewood, California)

27 de junio vs Egipto (Seattle)

Preguntas clave sobre Irán en el Mundial 2026

Irán jugará el Mundial 2026

Sí. Tanto el gobierno iraní como la AFC confirmaron que Irán participará del torneo.

Qué dijo Donald Trump sobre Irán

El presidente estadounidense advirtió que la presencia del equipo podría implicar riesgos para su seguridad.

Puede la FIFA excluir a Irán del Mundial

Hasta el momento no hay ninguna decisión oficial de la FIFA que indique una posible exclusión.

Dónde jugará Irán sus partidos

El seleccionado disputará sus encuentros en Estados Unidos, en ciudades como Inglewood y Seattle.