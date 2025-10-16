Empleo formal en caída: quiénes perdieron más puestos desde que asumió Javier Milei

El empleo formal registró en julio su nivel más bajo desde que Javier Milei asumió como presidente, según datos oficiales. Desde el inicio de la gestión libertaria, a fines de 2023, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo entre el sector privado, el público y el empleo doméstico.

El informe, elaborado por la Secretaría de Trabajo a partir de la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), muestra que durante la administración Milei se destruyeron 127.000 empleos asalariados privados, casi 57.900 públicos y 20.600 en casas particulares.

Recesión El empleo formal se hunde y la industria se paralizan, la economía argentina en punto muerto

En total, 205.500 trabajadores perdieron su fuente de ingresos. En julio se contabilizaron 10.096.200 empleos asalariados registrados, la cifra más baja desde 2022.

La contracción laboral alcanzó a múltiples ramas de la economía. Por sector, las mayores pérdidas se registraron en:

El sector de la construcción es el que más empleo perdió

Construcción: -60.500 empleos

-60.500 empleos Industria manufacturera: -39.200

-39.200 Transporte, almacenamiento y comunicaciones: -15.100

También se observaron retrocesos en actividades que, en principio, mostraban un mejor desempeño bajo la actual gestión. En el sector minero-petrolero, el nivel de empleo fue el más bajo desde octubre de 2022, mientras que en el financiero se alcanzó el piso más reducido desde abril de 2011.

Avanza el trabajo independiente y crece la precarización

La pérdida de empleos asalariados fue compensada parcialmente por un incremento de trabajadores independientes. Según el SIPA, desde la llegada de Milei al poder se incorporaron 127.100 autónomos y monotributistas, un crecimiento que evidencia, en buena medida, la precarización del mercado laboral.

El único dato positivo del informe fue el comportamiento de los salarios privados registrados, que en julio mejoraron por tercer mes consecutivo. En comparación con noviembre de 2023, los sueldos se ubicaron 3,8 % por encima, aunque aún permanecen 0,4 % por debajo del pico alcanzado en febrero de este año/ Ámbito Financiero