18 de octubre de 2025
Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

De acuerdo con los datos oficiales, serán más de 600 las escuelas afectadas para las Elecciones 2025. La DGE apuesta a asegurar los 180 días de clases.

 Por Natalia Mantineo

Con la mira puesta en asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el lunes 27 de octubre habrá clases con normalidad en todos los niveles y modalidades de la provincia de Mendoza, tras las Elecciones 2025 que se celebrarán el domingo 26 de octubre.

Clases garantizadas: operativo de limpieza

La clave para dictar clases con normalidad el lunes 27 de octubre, tras la jornada electoral, radica en la ejecución inmediata del operativo de limpieza y desinfección, un operativo que se empezó a efectivizar en el 2017 y que tiene como objetivo dar cumplimiento a los 180 días de clases.

El protocolo establece que, una vez finalizado el escrutinio provisorio en las escuelas –y retiradas las urnas y el material electoral por las autoridades competentes–, el personal de celadores iniciará las tareas de acondicionamiento de los edificios. A ellos se les sumará la presencia de un directivo.

Clases normales: pago extra a celadores

En reconocimiento a esta labor que se realiza en horario especial (generalmente desde las 18 del domingo hasta la madrugada), la DGE ratificó que los celadores y directivos afectados a estas tareas percibirán un pago adicional. El mismo será de 40.000 y 60.000 pesos, respectivamente.

Este pago por "jornada extra electoral" es una medida implementada para garantizar que las aulas y sanitarios estén en perfectas condiciones de higiene y listos para recibir a los estudiantes a primera hora del lunes.

De esta manera, la provincia de Mendoza asegura la continuidad pedagógica sin interrupciones, permitiendo que la comunidad educativa retome sus actividades con absoluta normalidad apenas 24 horas después de haber ejercido su deber cívico.

Temas
