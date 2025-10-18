Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Este domingo 19 se celebra en Argentina el Día de la Madre . En esta fecha, creada para conmemorar el amor más puro, mamá tiene prohibido acercarse a la cocina, por lo que tanto hijos, nietos y/o padres deben planificar el almuerzo ideal para agasajarla. El debate es el mismo de cada año, ¿comer afuera o preparar un buen asado?

En un conocido restaurante que cuenta con sucursales en Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz y San Martín se ofrece un menú especial por el Día de la Madre. Este consiste en un plato de sorrentinos caseros de salmón con salsa crema con langostinos. El costo de cada plato es de $14.500, si se desea añadir un postre, se cobra un extra de $2.500.

Esta opción, -que reservarse- se suma por esta ocasión al menú del local, que cuenta con diferentes tipos de pastas desde $18.900, Calzones desde $16.500 o, si se prefiere un clásico, hamburguesas desde $12.500.

Otro comercio gastronómico ubicado en el corazón de la capital de la provincia de Mendoza , sobre Juan B. Justo, incluye el siguiente menú con platos de autor:

Entrada a elección:

Berenjena ahumada, crema de rúcula y cilantro, tomate, gomasio;

Dúo de empanadas, ensalada de primavera;

Morbier sobre papa rostí, huevo perfecto, bondiola.

Principal a elección:

Feuilleté de gorgonzola con su ensalada tibia;

Filet de trucha, espárrago, salsa acedera;

Matambre mediterráneo, milhojas de papa;

Lasaña vegetariana, espárrago, champiñón.

Postre a elección:

Macaron helado Cuorelato, mascarpone de frutos rojos, frutilla

Saint Exupéry de tres chocolates;

Montebello de pistacho y frambuesa.

Las opciones de almuerzos en restaurantes de toda la provincia parten desde los $14.500.

En una parrilla del Gran Mendoza, los cortes parten desde $24.500 para vacío o picaña hasta $37.500 en variedades de bife de chorizo. Para dos personas, una parrillada cuesta $42.000; el asado de tira $28.000; la tabla de achuras $28.000 y chivito grillado $33.000.

Manso Menú, las económicas y diversas ofertas para comer rico en toda la provincia

Si se buscan menús más económicos o variados, una interesante propuesta es la de los espacios gastronómicos adheridos a Manso Menú, oferta que se extiende hasta el 31 de octubre.

En un local de San Rafael, por ejemplo, se puede comer una entrada de cuña de palta frita, miel de tomillo, aceite de cilantro y pétalos de rosa; un plato principal de bondiola braseada, cremoso de batata y naranja, hinojos confitados, fondo de cocción; más un helado de cardamomo, frutillas a la pimienta, peras cítricas y garrapiñada de sésamo negro por $30.000. En Malargüe, la opción de empanada, chivo al disco y un flan casero tiene el mismo costo.

Una propuesta diferente y exótica en General Alvear, con un valor de $28.000, incluye:

Jamón crudo y salames caseros de entrada;

Varenike (plato típico ucraniano) y carnes asadas, con ensaladas y pan;

Frutas en almíbar de postre.

En Rivadavia, un menú de cuatro pasos que tiene como plato principal vacío a la llama y bebidas libres hasta el poste, cuesta $25.000 por persona. Mientras que una bodega del Valle de Uco, ubicada en San Carlos, ofrece de entrada escabeches y encurtidos; bondiola de cerdo o risotto de hongos y verduras como plato principal, más degustación de vinos a solo $30.000 por comensal.

Por el mismo precio, se puede comer igual de exquisito y variado en locales de enoturismo de Tunuyán o Tupungato.

Domingo de asado en casa: cuánto dinero se necesita

El asado argentino, un clásico infalible para cualquier ocasión, también es una de las opciones que más tienta a quienes deseen festejar con mamá en su día. En una conocida carnicería que cuenta con varias sucursales en el Gran Mendoza, 2 kilos de asado surtido -con vacío y costillas, por ejemplo- ronda los $30.000 aproximadamente. Esto sin contar leña, guarnición o bebidas.

"El kilo de carne promedio para asado ronda $12.000, los cortes más económicos, a $18.000 los más caros", añadió a este medio Alejandro Anaine, dueño de Vaca Negra.

El asado es una de las opciones más barajadas para el Día de la Madre.

En locales de barrio, el "asado carnicero" es una variable más económica cuyo valor por kilo parte de los $10.500. Por otro lado, el kilo de chorizo ronda los $7.000, mientras que las morcillas parten desde $6.000. En promedio, al momento de comprar, se debe calcular entre 300 y 400 gramos de carne por persona.

Por supuesto, el costo de cada almuerzo puede variar según la cantidad de comensales. En familias numerosas o con muchos adultos, el precio del asado puede disminuir si se opta por hacer "algo a la canasta" o si se dividen las tareas entre quienes compran la carne, llevan las ensaladas y pueden aportar un extra -las empanadas nunca fallan-. De todas formas, sigue siendo una gran -y económica- alternativa.

En el caso de que se desee comer afuera, los platos de autor o las propuestas de gastronomía exótica son una excelente elección para regalar un almuerzo especial y memorable. Ambas, sin dudas, serán acompañadas de charlas, risas y esos abrazos que solo las madres saben regalar.