18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Aunque la modelo lo niega, circulan fuertes rumores que afirman lo contrario. Se trataría de un hombre de 26 años que trabaja para Patricia Bullrich.

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Por Sitio Andino MuchoShow

A pesar de su ruptura matrimonial con Martín Demichelis, Evangelina Anderson continúa con su vida, enfocada en la crianza de sus hijos y en mantener su participación en MasterChef Celebrity. Sin embargo, en los últimos días circulan rumores sobre un supuesto romance con un funcionario del Gobierno nacional, 20 años menor que ella.

Nuevo romance en puerta: qué dijo Evangelina Anderson

Conocida como una de las modelos más atractivas de Argentina, Evangelina protagonizó recientemente varios rumores amorosos que desmintió, tras oficializar su separación de Demichelis después de 18 años de matrimonio. Aunque hoy asegura estar centrada en la crianza de sus tres hijos y en su trabajo en MasterChef Celebrity, se especula que podría estar saliendo con Franco Berlín, funcionario y mano derecha de Patricia Bullrich.

Lee además
Allanaron la casa de un ex de Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero
Caso llamativo

Allanaron la casa de un ex de Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero
Thiago Medina enfrenta su recuperación tras el accidente: aprende a leer y escribir
En rehabilitación

Thiago Medina enfrenta su recuperación tras el accidente: aprende a leer y escribir
Franco Berlín
Franco Berlín tiene 26 años y es Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación.

Franco Berlín tiene 26 años y es Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación.

La noticia fue difundida por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien confirmó el rumor a través de sus redes sociales, indicando que Berlín habría hecho reservaciones para el show de Guns N’ Roses, programado para el 18 de octubre, “con su novia Evangelina Anderson ” y Celeste, la hermana de la modelo.

Este rumor generó gran repercusión, especialmente por el perfil del joven de 26 años, quien actualmente se desempeña como Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación. Desde muy joven ha ocupado funciones públicas, como Coordinador en la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño junto al Ministerio Público Fiscal, y además es estudiante de abogacía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Aunque por ahora la modelo no ha confirmado nada e incluso negó la posibilidad de esa relación debido a la diferencia de edad, se espera que en los próximos días pueda haber una confirmación oficial, aunque posiblemente sea una relación pasajera.

Fuente: Caras.

Temas
Seguí leyendo

La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja

El Teatro Mendoza se iluminará con Candlelight, el espectáculo musical que deslumbra al mundo

Cuándo es la gala de eliminacion de Masterchef Celebrity 2025

Por qué La Joaqui no aguantó más y se quebró en MasterChef Celebrity

El rock está de luto: murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

Historias, emociones y humor se apoderan del escenario mendocino este octubre

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

LO QUE SE LEE AHORA
La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja
Lenguaje no verbal

La incómoda reacción de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez y su nueva pareja

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Te Puede Interesar

Los ternados de la edición 2025.
Reconocimientos

Protagonistas hoy, líderes mañana: el reconocimiento del CEM a las nuevas generaciones

Por Marcelo López Álvarez
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Por Natalia Mantineo