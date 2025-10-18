Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

A pesar de su ruptura matrimonial con Martín Demichelis, Evangelina Anderson continúa con su vida, enfocada en la crianza de sus hijos y en mantener su participación en MasterChef Celebrity. Sin embargo, en los últimos días circulan rumores sobre un supuesto romance con un funcionario del Gobierno nacional, 20 años menor que ella.

Nuevo romance en puerta: qué dijo Evangelina Anderson Conocida como una de las modelos más atractivas de Argentina, Evangelina protagonizó recientemente varios rumores amorosos que desmintió, tras oficializar su separación de Demichelis después de 18 años de matrimonio. Aunque hoy asegura estar centrada en la crianza de sus tres hijos y en su trabajo en MasterChef Celebrity, se especula que podría estar saliendo con Franco Berlín, funcionario y mano derecha de Patricia Bullrich.

Franco Berlín Franco Berlín tiene 26 años y es Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación. Foto: web La noticia fue difundida por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien confirmó el rumor a través de sus redes sociales, indicando que Berlín habría hecho reservaciones para el show de Guns N’ Roses, programado para el 18 de octubre, “con su novia Evangelina Anderson ” y Celeste, la hermana de la modelo.

Este rumor generó gran repercusión, especialmente por el perfil del joven de 26 años, quien actualmente se desempeña como Director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación. Desde muy joven ha ocupado funciones públicas, como Coordinador en la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño junto al Ministerio Público Fiscal, y además es estudiante de abogacía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Aunque por ahora la modelo no ha confirmado nada e incluso negó la posibilidad de esa relación debido a la diferencia de edad, se espera que en los próximos días pueda haber una confirmación oficial, aunque posiblemente sea una relación pasajera. Fuente: Caras.