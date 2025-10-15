15 de octubre de 2025
Maximiliano Pullaro criticó las políticas económicas de Javier Milei y resaltó la necesidad de generar empleo

El Gobernador de Santa Fe manifestó su preocupación ante los dichos de Donald Trump y el plan económico del Presidente. Qué dijo Maximiliano Pullaro.

Por Sitio Andino Política

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó su descontento ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la necesidad de Javier Milei de pedir dinero nuevamente. A su vez, resaltó que la Nación debe contemplar el trabajo productivo del interior.

Tras la gestión del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, para lograr un auxilio económico mediante Estados Unidos, el gobernador de Santa Fe criticó la decisión. "Como país nos pone en un lugar bastante preocupante, y espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes”, manifestó.

La opinión del mandatario provincial hizo referencia a los dichos de Trump, quien dijo que el apoyo estadounidense está condicionado al resultado de las elecciones. "Me preocupó, e indudablemente también le preocupó a los mercados. Las relaciones entre los Estados son entre los Estados; hay que construir políticas públicas estables, y no es la afinidad que pueda tener con uno o con otro presidente", indicó.

Críticas de Pullaro a la gestión económica de Javier Milei

El gobernador de Santa Fe dijo que su preocupación es "cómo logramos sostener el equilibrio fiscal, pero fundamentalmente cómo a través del equilibrio fiscal se logra invertir".

No hay país desarrollado o que pretenda desarrollarse si las rutas están en el estado que están en Argentina, la infraestructura energética está como la tenemos, y por supuesto, los puertos y los aeropuertos. No hay país desarrollado o que pretenda desarrollarse si las rutas están en el estado que están en Argentina, la infraestructura energética está como la tenemos, y por supuesto, los puertos y los aeropuertos.

Además, indicó que para que el país crezca debe vender más al resto del mundo. "Desde ese lugar, la inversión o el excedente que está surge a través del equilibrio fiscal, no puede ir siempre a sostener el dólar o a la timba financiera, como lo hemos visto el último tiempo, sino que tiene que ir al desarrollo de infraestructura”, manifestó.

El Gobernador integra el frente Provincias Unidas, junto con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut).

Pullaro resaltó la necesidad de crear fuentes de empleo en el país. "Cuando entendamos que Argentina tiene que generar trabajo y crecimiento económico, y que ese es el eje de un buen gobierno, Argentina va a salir adelante, y para eso tiene que mirar a este interior productivo, tiene que mirar a la provincia de Santa Fe o Córdoba, que somos provincias con equilibrio fiscal, pero que invertimos muchísimos recursos en infraestructura", expresó.

Para concluir indicó: "Si caminan por la provincia van a ver inversiones en infraestructura productiva, en rutas, en energía y en conectividad que nos permite crecer, vender más y generar trabajo".

