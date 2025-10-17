17 de octubre de 2025
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

El hombre atrapó a su expareja en plena Aristides Villanueva y la mantuvo cautiva por varias horas. Las cámaras de videovigilancia lo captaron en Lavalle.

Por Sitio Andino Policiales

Un caso de violencia de género sacude a la Ciudad de Mendoza después de que un hombre secuestró a su expareja en plena Arístides Villanueva. Tras varias horas de investigación y gracias a las cámaras de seguridad, la policía logró identificar el vehículo del acusado y detenerlo junto a otras dos personas en el departamento de Lavalle.

Secuestró a su pareja en Ciudad y fue detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando la víctima salía de un bar en Arístides Villanueva. Al llegar a la intersección con Martínez de Rosas, apareció su expareja, quien bajo agresiones la obligó a subir a su vehículo contra su voluntad.

Testigos alertaron al 911 sobre el hecho de violencia de género. Gracias a los registros de las cámaras de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la policía identificó el rodado y desplegó un operativo de búsqueda.

Tras varias horas, personal de la Unidad Investigativa de Capital localizó el vehículo en el departamento de Lavalle e inició una persecución que culminó con la detención del principal sospechoso y de dos acompañantes que iban dentro del auto.

Secuestro - Policía de Mendoza
Además del autor del secuestro, la policía detuvo a otros dos sujetos.

Además del autor del secuestro, la policía detuvo a otros dos sujetos.

La víctima fue rescatada y recibió asistencia policial y médica. El caso quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la causa.

