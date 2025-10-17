Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Un caso de violencia de género sacude a la Ciudad de Mendoza después de que un hombre secuestró a su expareja en plena Arístides Villanueva. Tras varias horas de investigación y gracias a las cámaras de seguridad, la policía logró identificar el vehículo del acusado y detenerlo junto a otras dos personas en el departamento de Lavalle.

Embed El rápido accionar de la Policía de Mendoza permitió la detención de un hombre que durante la madrugada privó ilegítimamente de la libertad a su expareja. El agresor la interceptó y, en contra de su voluntad, la subió a su vehículo, manteniéndola retenida en un domicilio. pic.twitter.com/77UdhGTisV — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) October 17, 2025 Secuestró a su pareja en Ciudad y fue detenido El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes, cuando la víctima salía de un bar en Arístides Villanueva. Al llegar a la intersección con Martínez de Rosas, apareció su expareja, quien bajo agresiones la obligó a subir a su vehículo contra su voluntad.

Testigos alertaron al 911 sobre el hecho de violencia de género. Gracias a los registros de las cámaras de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la policía identificó el rodado y desplegó un operativo de búsqueda.

Tras varias horas, personal de la Unidad Investigativa de Capital localizó el vehículo en el departamento de Lavalle e inició una persecución que culminó con la detención del principal sospechoso y de dos acompañantes que iban dentro del auto.

Secuestro - Policía de Mendoza Además del autor del secuestro, la policía detuvo a otros dos sujetos. Foto: Gobierno de Mendoza La víctima fue rescatada y recibió asistencia policial y médica. El caso quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la causa.