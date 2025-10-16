Operativo histórico: Mendoza realizó por primera vez un traslado sanitario nocturno en helicóptero

Tras el traslado en helicóptero sanitario de San Rafael al hospital Central por un joven que fue baleado , el ministro de Salud, Rodolfo Montero , aseguró que el operativo fue inédito . El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en el barrio El Molino , cuando la víctima fue atacada durante un conflicto previo con otro hombre.

“ Anoche concretamos la primera aeroevacuación nocturna de nuestra provincia , un operativo sanitario inédito que demuestra cómo estamos transformando la salud pública con hechos”, escribió Rodolfo Montero en su perfil de X .

El traslado se realizó desde el hospital Schestakow al hospital Central en el helicóptero Halcón 3 , “ completamente medicalizado ”, según Montero. En este sentido, agregó que este tipo de operativos sanitarios “ ocurren en pocos lugares del mundo y en Argentina solo lo hizo la Ciudad de Buenos Aires recientemente”.

“ En Mendoza logramos gracias al trabajo en equipo, la planificación y la decisión política de hacer eficiente nuestro sistema sanitario ”, finalizó el ministro.

El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio El Molino, cuando la víctima fue atacada durante un conflicto previo con otro hombre.

El incidente tuvo lugar cerca de las 20:20 horas, en la intersección de Callejón Martínez y Callejón Los Laureles. Según fuentes policiales, la víctima, identificada como P.J.O. (26), se dirigía junto a un amigo al domicilio de A.O., con quien mantenía un conflicto previo.

El incidente tuvo lugar cerca de las 20:20 horas, en la intersección de Callejón Martínez y Callejón Los Laureles. Según fuentes policiales, la víctima, identificada como P.J.O. (26), se dirigía junto a un amigo al domicilio de A.O., con quien mantenía un conflicto previo.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, al llegar al lugar, el joven ingresó solo a la vivienda y fue sorprendido por el presunto agresor, quien efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en la pierna derecha de la víctima, provocando una grave lesión.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al herido en el lugar y lo trasladaron al Hospital Schestakow con diagnóstico de herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho. Sin embargo, ante el compromiso de la arteria femoral y la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron su traslado aéreo urgente al Hospital Central.

Al ingresar al nosocomio, el joven fue intervenido quirúrgicamente por una herida de bala detrás de la rodilla, con orificio de entrada sin salida, quedando internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado.