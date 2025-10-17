17 de octubre de 2025
{}
allanamientos masivos

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

La Policía de Mendoza realizó varios allanamientos en Tunuyán en el marco de la investigación de distintas causas penales.

Uno de los allanamientos en Tunuyán.

Uno de los allanamientos en Tunuyán.

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza realizó en las últimas horas un amplio megaoperativo en el departamento de Tunuyán, donde se ejecutaron quince allanamientos simultáneos en el asentamiento Rodrigo, una zona señalada por la Justicia como foco de delitos contra la propiedad.

La intervención, dispuesta por el Ministerio de Seguridad y Justicia, fue coordinada por la Dirección General de Investigaciones y contó con la participación de la División Valle de Uco, Cuerpos Especiales, la Jefatura Distrital y la Unidad VANT, que aportó vigilancia aérea para controlar el perímetro.

El despliegue incluyó alrededor de setenta efectivos policiales y fue supervisado personalmente por el fiscal Pablo Fosaroli, quien dirigió las acciones en territorio.

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

Los procedimientos se concentraron en viviendas del asentamiento ubicado entre las calles Francisco Delgado y Derqui, y su objetivo principal fue desarticular redes delictivas dedicadas a robos a viviendas y transeúntes, cuyos bienes sustraídos eran presuntamente ocultados o comercializados en el mismo barrio o en domicilios aledaños.

Operativo policial tunuyan
La Policía de Mendoza diagramó varios controles en Tunuyán.

La Policía de Mendoza diagramó varios controles en Tunuyán.

Durante los operativos, la Policía de Mendoza logró secuestrar un revólver calibre 32, una pistola calibre 22, una réplica de arma de fuego 9 milímetros, 46 proyectiles calibre 32, tres plantas de marihuana y un envoltorio con sustancia vegetal.

Además, se incautaron dos bicicletas, un teléfono celular y una heladera tipo cava, presuntamente vinculados a los hechos investigados.

Tres personas con medidas judiciales pendientes fueron identificadas, y un hombre resultó aprehendido por tenencia ilegal de armas de fuego.

Según precisó el fiscal Fosaroli, los allanamientos se enmarcan en una serie de causas abiertas entre los meses de julio y septiembre, en las que se registraron robos reiterados con violencia y posterior comercialización de los objetos sustraídos.

Allanamiento policia asentamiento tunuyan

El jefe de Investigaciones del Valle de Uco, Sergio Barbagallo, destacó que el trabajo coordinado entre la fiscalía y la Policía de Mendoza responde a una política de seguridad enfocada en intervenir directamente sobre los focos delictivos y recuperar la tranquilidad en los barrios más conflictivos.

Subrayó que los operativos múltiples con apoyo aéreo permiten optimizar recursos, fortalecer la presencia estatal y generar un efecto disuasivo frente a las bandas locales. Este megaoperativo en Tunuyán representa un paso clave en la estrategia provincial de lucha contra el delito y la recuperación del orden en zonas vulnerables.

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.
iba sin cinturón

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza.
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo)
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Resistencia y México de Las Heras, donde ocurrió el hecho. 
buscan a los agresores

Acribillaron a balazos a un hombre en Las Heras: está internado

Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno
Campaña electoral

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Por Aconcagua Radio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza.
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno.
Coloquio de IDEA

Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno

Por Sitio Andino Política