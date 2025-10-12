Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Tunuyán.
El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán
El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).
Boleta nacional
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Frente Fuerza Justicialista
Emir Félix
Marisa Uceda
Matías Stevanato
Flor Destéfanis
Fernando Ubieta
Frente Verde
Diputados Nacionales
Mario Vadillo
Belén Bobba
Dugar Chappel
Oriana Torres
Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política
Carolina Jacky
Sebastián Zelada
María Inés Rojas
Mateo Matas
Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad