12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En detalle

Elecciones 2025 en Tunuyán: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En Tunuyán habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales.

ChatGPT Image 7 oct 2025, 11_41_44 a.m.
Por Florencia Martinez del Rio

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Tunuyán.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Lee además
estudiantes de tunuyan van a aprender a manejar su plata como expertos
Imperdible

Estudiantes de Tunuyán van a aprender a manejar su plata como expertos
Capacitación en Tunuyán.
Seguridad y trabajo

Tunuyán fortalece la formación técnica con el Primer Encuentro de Electricistas

En el caso de Tunuyán, 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Boleta provincial

boleta tunuyan

Quiénes son los candidatos a concejales en Tunuyán (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Rodrigo López, Soledad Calatayud, Luis Hernán Moyano, Tamara Yasmín Fara, María Victoria Videla.
  • Frente Verde: Carla Corvalán, Pedro Villarroel, "Pepe" Ortíz, Lourdes Robles, Luli Marchant.
  • Protectora Fuerza Política: Juan Pablo Domizi, Claribel Poli, Carlos Julio González, Claudia Leguiza, Bartolomé Mestre.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Vanesa Guajardo, Arnaldo Sánchez, Hernán Ovidio Giménez, María Noelia, Joaquín Peralta.
  • Frente Libertario Demócrata: Gladys Ester Rivas, Claudio Pizarro, Agustina Delgado, Emiliano Rivas, Florencia Palleres.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Pedro Manzano, Stella Maris Navas, Juan Manuel Caram, Nadya Borcia, Rodolfo Bernardo Araya.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Diego Olaiz, Teresa Endrizzi, "Marita" Bustamante, Diego Corvalán, "Nano" Troncoso.
  • Partido de los Jubilados: "Nacho" Correa Scapin, Romina Saracco, María León, Marcelo Anzorena, Olga Dalfaro.

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.
  • Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.
  • Protectora: Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.
  • Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez.
  • Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, Macarena D'Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea.
  • Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venega, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.
  • Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.
  • Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.
  • Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.
  • Provincias Unidas: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
  • Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán

El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2 de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).

Boleta nacional

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
Temas
Seguí leyendo

Vecinos de Tunuyán presentan sus trabajos en el "Encuentro de Colores"

Tunuyán vive "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias

Accidente vial en Tunuyán: conducía ebrio y chocó de frente contra un árbol

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Tunuyán: un ciclista fue atropellado y terminó con una fractura expuesta

Guía completa para visitar el Manzano Histórico, un rincón de la historia argentina

Tunuyán recibe el Festival VaPoesía Argentina con actividades abiertas a la comunidad

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2025: cuánto cobra un senador en la Argentina.
Legisladores

Elecciones 2025: cuánto cobra un senador en la Argentina

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Es importante que las mujeres mantengan los controles mamarios durante todo el año
Avances en salud

Cuál es la nueva tecnología que mejora el diagnóstico del cáncer de mama en Mendoza

Por Carla Canizzaro
Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza.
Festejos

Gimnasia y Esgrima es de Primera: la multitud blanquinegra que recibió a los campeones en Mendoza

Por Martín Sebastián Colucci
La Lepra fue más pero no pudo convertir (Foto: Cuna de los Grandes).
punto que no sirve para ninguno

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Por Martín Sebastián Colucci