8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Cultura y oficios

Vecinos de Tunuyán presentan sus trabajos en el "Encuentro de Colores"

La propuesta municipal incluye en cada taller muestras de más de diez disciplinas en los distintos CIC del departamento de Tunuyán.

Talleres municipales en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante dos semanas se realizará el Encuentro de Colores en los Centros Integradores Comunitarios de Tunuyán, junto a la participación de vecinos y vecinas que asisten a los distintos talleres municipales. En las jornadas, se compartirán muestras y presentaciones de las disciplinas que se desarrollan semanalmente.

“Estos espacios permiten que muchas personas puedan encontrarse, aprender y compartir lo que hacen en cada taller ”, expresó Alicia Furlan coordinadora de los CIC. Desde la organización se destacó la importancia de mantener la continuidad de las clases, ya que representan un punto de encuentro social para quienes participan.

El encuentro incluye presentaciones y exhibiciones de: Peluquería, Accesorios Textiles, Saya, Artes Creativas, Zumba, Folclore, Tejido, Dibujo para infancias, Apoyatura escolar, Tratamientos Capilares, Ritmos Urbanos y Carpintería. Los asistentes darán a conocer el trabajo realizado durante el año y compartirlo con sus familias y la comunidad.

La jornada también busca visibilizar la labor de los equipos docentes que acompañan cada taller. Los CIC ofrecen estos espacios abiertos a toda la comunidad, donde participan personas de diferentes edades.

Cronograma de los talleres municipales en Tunuyán

  • CIC LA PINTADA/ miércoles 8 a las 18:00 hs.
  • CIC DE VISTA FLORES/ jueves 9 a las 18:00 hs.
  • CIC DEL ALGARROBO/ lunes 13 a las 18:30 hs.
  • CIC DE VILLA SECA/ martes 14 a las 18:00: hs.
  • CIC DE TUNUYÁN/ miércoles 15 a las 18:00 hs.
