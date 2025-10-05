5 de octubre de 2025
El conductor se encandiló

Tunuyán: un ciclista fue atropellado y terminó con una fractura expuesta

Un ciclista de 29 años sufrió una fractura expuesta tras ser atropellado por un auto en Vista Flores, Tunuyán. El conductor dio negativo en alcoholemia.

Accidente en Tunuyán: un ciclista terminó internado tras ser embestido

Accidente en Tunuyán: un ciclista terminó internado tras ser embestido

Por Celeste Funes

Un ciclista de 29 años resultó gravemente herido al ser embestido por un automóvil en la zona de Vista Flores, Tunuyán, durante la noche del sábado. El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 92, a la altura de Campo de los Andes, y dejó como saldo una víctima hospitalizada con fractura expuesta.

Siniestro en Tunuyán: un joven de 29 años fue embestido mientras circulaba en bicicleta

De acuerdo con información oficial, el suceso ocurrió pasadas las 21.50 del sábado, en el cruce de Ruta Provincial 92° y calle Coronel Gouglú, en el distrito Campo de los Andes. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un accidente vial. Al llegar al lugar, personal policial constató que la víctima, identificada como I. C., de 29 años, había sido atropellada mientras se desplazaba en bicicleta.

Según el parte policial, el conductor de un Volkswagen Gol Trend, identificado como J.Ch., de 19 años, circulaba de sur a norte cuando, al tomar una curva, manifestó haberse encandilado con las luces de otro vehículo que venía en sentido contrario. Esa distracción habría provocado la colisión con el ciclista.

Al arribo del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), a cargo de la doctora Romero, la víctima fue examinada y diagnosticada con “traumatismo encéfalocraneano sin pérdida de conocimiento y fractura expuesta en el tobillo derecho”. Luego fue trasladada al Hospital Scaravelli, donde quedó internada bajo observación médica.

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, se realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l). En tanto, las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

