3 de octubre de 2025
Tunuyán recibe el Festival VaPoesía Argentina con actividades abiertas a la comunidad

Del 6 al 17 de octubre se desarrollará la XIII edición con actividades en escuelas, barrios y espacios comunitarios, además del Auditorio Municipal de Tunuyán.

Tunuyán y el encuentro con la literatura.

Por Sitio Andino Departamentales

La XIII edición del Festival Internacional VaPoesía Argentina se desarrollará entre el 6 y el 17 de octubre en distintas sedes de Mendoza y Buenos Aires. El municipio de Tunuyán, junto al Rotary Club El Portillo, organiza la participación local desde el Auditorio Municipal a partir de las 9.30 horas. La propuesta cultural contará con la presencia de escritores de diferentes países, entre los cuales se encuentran Orlando Gallo (Colombia), Athenea Forrokhzd (Irán), Crug Muse (Gales) y Guillermo Acuña (Costa Rica).

“El Festival tiene como objetivo acercar la poesía a cada espacio social, llevando la palabra a quienes habitualmente no tienen acceso a este tipo de encuentros”, señalaron desde la organización. En este sentido, remarcaron la importancia de generar instancias de encuentro que promuevan el intercambio entre autores y comunidades.

image

Intercambio cultural y el acceso a la literatura en Tunuyán

Desde su primera edición en 2013, VaPoesía ha convocado a más de 180 escritores nacionales e internacionales y ha recorrido más de 26.000 kilómetros en su itinerario. Las actividades se han realizado en cárceles, escuelas, barrios, comedores, sindicatos, poblaciones originarias y refugios de personas en situación de calle.

Este año, la provincia vuelve a ser anfitriona del Festival, reafirmando su compromiso con el intercambio cultural y el acceso a la literatura en diversos espacios sociales. El encuentro propone abrir el diálogo poético como herramienta de expresión y participación comunitaria.

