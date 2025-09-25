Emir Andraos inauguró el asfalto en Colonia Las Rosas con fondos municipales

Emir Andraos, Intendente de Tunuyán, agradeció a los vecinos por la espera y paciencia hasta que se pudo avanzar en la concreción del esperado asfalto: “Estos fondos quedaron paralizados por una decisión del Gobierno Nacional, que entiende que no es prioridad la obra pública. Gracias a esas idas y vueltas en Buenos Aires, tuvimos que pagar un año y medio de intereses a las empresas adjudicatarias para poder retomarla porque nosotros creemos que si es prioritaria, ustedes se merecen vivir mejor hoy”

image Emir Andraos: "La obra pública sí nos importa" “Celebramos haber podido culminar esta obra con fondos íntegramente municipales. Teniendo las cuentas de nuestra administración prolija y en orden, logramos que los Colonianos puedan celebrar su asfalto nuevo. Esto tiene que ver con la decisión política de terminar lo que se empezó. Hay que actuar hoy, resolver hoy, basta de creer que tenemos que sufrir para estar bien dentro de unos años, los vecinos necesitan respuestas hoy, y eso es lo que estamos haciendo. La obra pública sí nos importa” enfatizó el jefe comunal.

Se trata de una intervención muy esperada por los vecinos, especialmente por la circulación diaria que tiene la zona. La ejecución de 25.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica se suma a las acciones desarrolladas previamente en otros barrios del distrito.

image Con esta pavimentación, se completa un nuevo tramo que fortalece el vínculo entre barrios y rutas principales. La obra de Colonia Las Rosas se suma a las ya ejecutadas en Las Vertientes, El Sol, Costa Azul y Puente Giunta, consolidando un proceso de mejora vial que alcanza a distintos puntos del departamento. La jornada fue acompañada por autoridades municipales y por la alegría de los vecinos, quienes celebraron la llegada del asfalto a sus vidas. Como cierre del festejo, se presentó el Ballet Folclórico Federal de la Municipalidad de Tunuyán, llenando de cultura y emoción este importante logro para Colonia Las Rosas.