Homenaje al campeón del mundo

Un mural gigante de Lionel Messi revoluciona Tunuyán

El muralista RECnebulus plasma tres imágenes de Lionel Messi en el Polideportivo de Tunuyán. La obra combina hiperrealismo, surrealismo y arte urbano.

El mural de Lionel Messi en el Polideporitov de Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Renzo Correa, alias RECnebulus, es un muralista de 30 años del departamento de Tunuyán, que desde hace algunas semanas está cumpliendo el sueño de pintar un mural gigante en el Polideportivo Central de su departamento; sumado a ello, el diseño elegido son tres imágenes del capitán de la Selección Argentina de fútbol Lionel Messi, convirtiéndose así en el mural del campeón del mundo más grande de la provincia, ya que el único antecedente que hay es de un mural de Messi y Maradona en Godoy Cruz, de 10 metros de largo por 7 de alto, medidas superadas ampliamente por esta obra de Renzo.

El trabajo de RECnebulus fusiona elementos del hiperrealismo con la estética del surrealismo contemporáneo y se advierten influencias del futurismo. Sus murales remiten a la psicodelia visual con una mirada renovada a los códigos del arte urbano.

RECnebulus cuenta la historia del mural de Lionel Messi en Tunuyán

Embed - REC le regala a Tunuyán el mural de Messi más grande de Mendoza

