Un mural gigante de Lionel Messi revoluciona Tunuyán

Renzo Correa, alias RECnebulus, es un muralista de 30 años del departamento de Tunuyán, que desde hace algunas semanas está cumpliendo el sueño de pintar un mural gigante en el Polideportivo Central de su departamento; sumado a ello, el diseño elegido son tres imágenes del capitán de la Selección Argentina de fútbol Lionel Messi, convirtiéndose así en el mural del campeón del mundo más grande de la provincia, ya que el único antecedente que hay es de un mural de Messi y Maradona en Godoy Cruz, de 10 metros de largo por 7 de alto, medidas superadas ampliamente por esta obra de Renzo.