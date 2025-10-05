Elecciones 2025: José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

Pese a que el pasado viernes había anunciado que no se bajaba , finalmente José Luis Espert decidió renunciar a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre. Lo hizo frente a las presiones externas, pero principalmente internas , luego de que se lo vinculara con el empresario acusado de narcotráfico, "Fred" Machado" .

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Espert justificó su decisión: “POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO” , tituló el economista a su descargo. Confirmó que puso a disposición su renuncia y que el presidente Javier Milei resolvió aceptarla .

Allí, el dirigente sostuvo que se trató de “una operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina durante décadas” , y denunció haber sido víctima de un “despiadado juicio mediático” . Aseguró que demostrará su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios” y que el tiempo probará que todo fue “una gran mentira para ensuciar el proceso electoral”.

“Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”, agregó Espert, al mismo tiempo que pidió a sus compañeros de La Libertad Avanza que no se dejen “psicopatear” y que dediquen el tiempo restante de campaña a explicar a los votantes la oportunidad que se juega en octubre.

"Tengo hijos, tengo hermanos, esposa y esta basura de Grabois ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. Terrible. Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes". Esas fueron las palabras de José Luis Espert, visiblemente afectado, en diálogo con Gabriel Anello, tras la dura acusación de Juan Grabois, quien lo señaló de recibir dinero del narcotráfico.

Qué dijo Javier Milei tras la renuncia de Espert

Poco después, Milei salió a respaldar públicamente la decisión de Espert. A través de sus redes sociales, aseguró que lo importante es garantizar el rumbo del Gobierno: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”.

El mandatario insistió en que la Argentina “siempre está por encima de las personas” y que garantizar el cambio “es más importante que cualquiera de nosotros”. También subrayó: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio…

Qué ocurrirá con la boleta de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

La renuncia de Espert se produjo cuando las boletas únicas de papel ya se encuentran impresas y en proceso de distribución. Desde la Justicia Electoral ya habían confirmado que no habrá marcha atrás: su rostro seguirá figurando en las papeletas de la provincia de Buenos Aires, ya que “no hay tiempo ni recursos para otra impresión”.

Pese a que el pasado viernes había anunciado que no se bajaba, finalmente José Luis Espert decidió renunciar a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre. Lo hizo frente a las presiones externas, pero principalmente internas, luego de que se lo vinculara con el empresario acusado de narcotráfico, "Fred" Machado".

Se estima que ya se imprimieron cerca de 15 millones de boletas, con un costo total de unos 15.000 millones de pesos solo para Buenos Aires. El economista ocupa el primer lugar en la boleta, por lo que su imagen permanecerá en un lugar central.

Pero la normativa electoral definió el futuro de la lista: el reemplazo no será discrecional, sino en base al criterio de género previsto por la ley. El artículo correspondiente establece que, ante la renuncia de un candidato, debe asumir el siguiente del mismo género. En este caso, la salida de Espert —varón— habilitó el corrimiento hacia el dirigente del PRO Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar.

Diego Santilli, PRO.jpg Diego Santilli ocupará el primer lugar de la boleta que dejó vacante José Luis Espert. Foto: NA

Así, Santilli pasó a encabezar la boleta bonaerense de La Libertad Avanza, manteniéndose en el segundo lugar Karen Reichardt, mientras se reacomodó toda la nómina para mantener la paridad de género.

De esta manera, el voto por Espert seguirá siendo válido para la fuerza libertaria, pero la banca quedará asegurada para Santilli si el espacio logra el caudal necesario. La novedad convierte al referente del PRO en la nueva cara de la campaña en el distrito más importante del país.