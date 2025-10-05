5 de octubre de 2025
A días de las elecciones

Tras los reclamos, los elogios: Patricia Bullrich, conforme con las explicaciones de Espert

“Habló con el corazón y vale un montón”, aseguró la ministra de Seguridad, una de las primeras en exigirle al diputado que aclarase su vínculo con el presunto narco Fred Machado.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a respaldar este domingo al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, en medio de las acusaciones por haber recibido aportes de campaña del empresario Federico “Fred” Machado, detenido e investigado por sus vínculos con el narcotráfico.

Patricia Bullrich elogió el descargo de Espert: “Habló con el corazón”

En declaraciones a LN+, Bullrich destacó que Espert dio explicaciones públicas y se mostró autocrítico: “Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”.

La funcionaria aseguró además que el legislador “entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”.

Sin embargo, la ministra consideró que las últimas explicaciones del dirigente libertario marcan un cambio de actitud: “El lunes (por mañana) va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”.

Patricia Bullrich, conforme con las explicaciones de José Luis Espert.

De la crítica al respaldo: qué dijo Bullrich sobre las explicaciones de Espert

La primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires afirmó que, frente a los cuestionamientos, “LLA y el PRO debemos hablarle a la gente y darle todas las explicaciones que la sociedad necesita”.

En ese sentido, subrayó que la publicidad de los actos de gobierno es un mandato constitucional, y que los dirigentes deben actuar con transparencia.

Bullrich admitió que en un inicio había compartido la posición de otros miembros del Gabinete, que marcaban distancia con Espert, pero consideró que ahora el diputado “está en el camino de reconocer lo que pasó y de hablar con el corazón”.

El legislador competirá en las elecciones del 26 de octubre para la renovación de su banca en el Congreso de la Nación.

