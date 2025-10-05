5 de octubre de 2025
{}
El miércoles, día clave

Diputados debate la continuidad de José Luis Espert y el oficialismo busca frenar la movida

La oposición intentará desplazar al libertario de la comisión de Presupuesto y aprobar la reforma que limita los DNU. El Gobierno intenta frenar el quórum a días de las elecciones.

Foto: NA
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina tendrá el miércoles una sesión clave con múltiples frentes abiertos. La oposición buscará remover a José Luis Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda y, al mismo tiempo, aprobar la reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un combo que preocupa al oficialismo a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El futuro de José Luis Espert, en la mira de la Cámara de Diputados

Uno de los puntos más sensibles del temario es la continuidad de Espert al frente de la estratégica comisión de Presupuesto, que concentra el debate sobre el proyecto de gastos 2026. La movida se da en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto financiamiento electoral ilegal y vínculos con una red de narcotráfico.

La funcionaria nacional se mostró conforme con el descargo del diputado nacional.
A días de las elecciones

Tras los reclamos, los elogios: Patricia Bullrich, conforme con las explicaciones de Espert
José Luis Espert en la Casa de Gobierno.
Campaña en tensión

José Luis Espert, entre lágrimas y bronca: "Nos quieren entregar a los orcos"

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que, en caso de prosperar el pedido, serán los libertarios quienes deban elegir al eventual sucesor. Para tratar la iniciativa de la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) se necesitan los dos tercios, aunque la oposición buscará al menos emplazar el tema en comisión.

Diputados busca convertir en ley la reforma a los DNU

La oposición también llevará al recinto el proyecto que cambia las reglas de juego para los decretos presidenciales. La iniciativa, con media sanción del Senado, establece que:

  • Un DNU tendrá 90 días para ser tratado en el Congreso.
  • Para quedar firme, deberá recibir el aval de ambas cámaras por mayoría absoluta.
  • Si una cámara lo rechaza o se vence el plazo, queda automáticamente derogado.

La Casa Rosada observa con alarma el avance de esta propuesta, ya que restringiría la posibilidad del Gobierno de gobernar vía decretos en un escenario de minoría parlamentaria.

El operativo oficialista para frenar el quórum en Diputados

Consciente de que la oposición podría reunir los votos, el oficialismo intenta bloquear la sesión negociando con gobernadores para que sus legisladores no bajen al recinto. Sin embargo, si no logra impedir el quórum, todo indica que Espert será desplazado y la reforma de DNU podría avanzar.

En la sesión también figuran otros temas: la interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el concurso para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, proyectos sobre discapacidad y la reforma del impuesto a los Combustibles impulsada por gobernadores.

Todo sucede en un clima electoral. A la par de la disputa en el Congreso, Milei acelera la campaña en la provincia de Buenos Aires y en distritos clave como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde estará al día siguiente, cuando participe del Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Mientras, busca mostrar señales de certidumbre económica tras los contactos de Caputo con el Tesoro de Estados Unidos en torno a un posible “blindaje” financiero.

Fuentes: con información de TN y NA

