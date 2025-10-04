4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Llamado comprometedor

Insólita confusión de Patricia Bullrich en el caso Machado

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó comunicarse con el fiscal Diego Iglesias, pero llamó al periodista homónimo, ¿que sucedió?.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, gendarmería nacional, inauguración sede Puente de Hierro.
Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

Un insólito y grave blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento personal y directo sobre el caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica de lleno al candidato libertario José Luis Espert. La ministra intentó comunicarse con el fiscal antinarcóticos que investiga el caso, Diego Iglesias, pero se equivocó de número y llamó al periodista homónimo, a quien le preguntó sin preámbulos por el estado de la extradición.

El propio periodista, Diego Iglesias, fue quien relató la increíble secuencia en su programa de radio, generando un revuelo inmediato por la desprolijidad y por lo que revela la llamada: el interés de la ministra en una causa judicial de alto voltaje político.

Lee además
El nuevo proyecto de reforma de Código Penal fue presentado en el Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza video
Foco en delitos graves

Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal con penas más duras y tolerancia cero
Patricia Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico.
Polémica

Bullrich exige a Espert aclarar vínculos con presuntos aportes del narcotráfico

Así sucedió la insólita confusión de Patricia Bullrich

"¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?"

El periodista contó que el jueves a las 8:15 de la mañana recibió una llamada de un número que tenía agendado como "Patricia Ulrich". Al atender, pensando que se trataba de la ministra, la escuchó ir directamente al grano.

"Atiendo, le digo, '¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?' Y directamente me dice, 'Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escuchame. ¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?'", relató Iglesias al aire.

Sorprendido, el periodista le repreguntó, y Bullrich insistió: "Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?". En ese momento, Iglesias se dio cuenta del grave error.

"Le digo, 'Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, que es el fiscal de la Procuraduría, el fiscal que investiga delitos narcos que se llama Diego Iglesias'", continuó el conductor.

Nerviosismo de Patricia Bullrich y un final abrupto

Según el relato del periodista, la reacción de la ministra al darse cuenta de su error fue de puro nerviosismo. "Se pone muy nerviosa (...) me dice, 'Uy, no, no.' Y veo que se ríe. 'Disculpá, disculpáme, disculpáme', me dice, así como varias veces", contó Iglesias, quien lamentó entre risas no haberle "seguido el juego" para averiguar qué más quería saber la funcionaria.

"Se la tenía que haber seguido porque si se la seguía averiguaba un poco más qué quería saber exactamente", reflexionó el periodista. La llamada terminó abruptamente con un "beso, beso, chao" de la ministra.

El blooper, además de la anécdota, deja al descubierto el interés personal de la titular de la cartera de Seguridad en una causa que complica a un aliado clave de su gobierno y que está en el centro de la escena política.

Temas
Seguí leyendo

Más infraestructura y móviles policiales: Cornejo, Bullrich y Petri presentaron mejoras para las fuerzas de seguridad

El pedido común de Bullrich, Petri y Cornejo a la ciudadanía mendocina

En Mendoza, Bullrich reveló cuántas víctimas de trata de personas fueron rescatadas

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Mendoza

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Las peleas entre Hugo Moyano y su hijo Pablo desataron una fuerte crisis interna en el Sindicato de Camioneros

Luis Caputo se reúne con el Tesoro de EE.UU. por el respaldo financiero impulsado por Trump

LO QUE SE LEE AHORA
El enfrentamiento entre Hugo Moyano y su hijo Pablo desató una fuerte crisis interna en el Sindicato de Camioneros.
Crece la tensión

Las peleas entre Hugo Moyano y su hijo Pablo desataron una fuerte crisis interna en el Sindicato de Camioneros

Las Más Leídas

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza. video
Extraño fenómeno

¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Ante el negocio del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional.
Histórico

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Te Puede Interesar

Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal
Crisis productiva

Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal

Por Marcelo López Álvarez
Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe.
En campaña

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Por Sitio Andino Política
Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Por Sitio Andino Sociedad