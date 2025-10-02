2 de octubre de 2025

Foco en delitos graves

Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron la reforma del Código Penal con penas más duras y tolerancia cero

El nuevo proyecto de reforma de Código Penal fue presentado en el Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza. Espert estuvo presente. Los detalles.

Foto: X @JMilei
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó este jueves un nuevo proyecto de reforma del Código Penal en un acto realizado en el Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza. También estuvo presente el diputado José Luis Espert, cuestionado en los últimos días tras la aparición de documentos que lo vinculan con Fred Machado, acusado de narcotráfico.

El proyecto fue elaborado por una comisión de especialistas y unifica el Código vigente con más de 100 leyes penales sancionadas en el último siglo, lo que eleva la extensión del texto de 316 a 920 artículos.

Bullrich abrió el acto con un mensaje contundente: “Ahora se termina la impunidad, el que roba va en cana. Nace una nueva doctrina: la doctrina penal de la tolerancia cero”. Según detalló, la reforma introduce la imprescriptibilidad de delitos como terrorismo, financiamiento del terrorismo, promoción sexual infantil, narcotráfico y “atentados a la democracia”.

Nuestro Código Penal tiene más de 100 años de antigüedad. Este proyecto lo actualiza, defiende a las víctimas y no a los delincuentes”, subrayó la ministra. Respecto a los cambios, explicó: "Aumenta las penas de todos los delitos, particularmente los graves. También incorpora delitos que hoy sufren diariamente los ciudadanos. Es un Código de tolerancia cero".

Otro de los temas que introdujo Bullrich fue el de la portación de armas: "Si salís a la calle con un arma y no tenés permiso, ¿para qué salís? Salen para delinquir, para matar. Sin embargo, las penas eran inexistentes. Ahora, el que sale con un arma, ya sabemos que objetivo busca".

Por su parte, el presidente Javier Milei sostuvo que el país necesita "tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan con la condena donde corresponde: en la cárcel".

"Que este conjunto de reformas se implementen o no, dependen directamente del Congreso de la Nación. Dependen de que quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo, tengan la vocación de ponerse de lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes", expresó el mandatario.

Punto por punto: las modificaciones del Código Penal

  • Imprescriptibilidad de delitos graves: homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Actualmente, los únicos imprescriptibles son los delitos de lesa humanidad.
  • Endurecimiento generalizado de penas: se elevan las penas en prácticamente todos los delitos. El homicidio simple, con esta reforma, pasará a tener una pena de hasta 30 años de prisión. Se agravan las sanciones para delitos cotidianos como robo de celulares, “entraderas”, estafas piramidales, “salideras bancarias” y delitos viales.
  • Tipificación de nuevas figuras delictivas-. como el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual, la violencia organizada y la crueldad animal.
  • Lucha contra la corrupción: se incrementan las penas para funcionarios por delitos contra la administración pública, se incorpora el soborno entre privados, se elimina la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves, y se rediseña el enriquecimiento ilícito.
  • Delitos ambientales: penalización de conductas que dañan la biodiversidad, la minería ilegal o los bosques nativos, con sanciones más severas.
  • Narcotráfico, con penas más severas: se mantienen las penas base de 4 a 15 años establecidas en la Ley 23.737, pero se eleva el máximo a 25 años (actualmente es 20) para organizadores del tráfico internacional.
  • Mayor protección a las víctimas: Se incorpora el concepto de “seguimiento socio-judicial” para condenados que terminan de cumplir la pena en delitos graves. Los jueces deberán escuchar a las víctimas antes de decisiones que extingan la acción penal y notificarles todas las resoluciones.
Por Sitio Andino Política
Por Facundo La Rosa
