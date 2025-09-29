Seguridad: Cornejo, Bullrich y Petri presentaron nuevos móviles policiales e infraestructura

Este lunes, la provincia de Mendoza recibió la visita de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y el de Defensa, Luis Petri , quienes en compañía del gobernador Alfredo Cornejo , y otros funcionarios locales, presentaron mejoras edilicias para las fuerzas de seguridad y nuevos móviles policiales.

En plena campaña electoral rumbo al 26 de octubre, los candidatos iniciaron las actividades planificadas a cerca de las 16. La agenda estuvo enfocada en dotar de más herramientas a las fuerzas de seguridad que trabajan en la provincia.

Cornejo, Petri y Bullrich cortaron las cintas inaugurales de las sedes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal , en conjunto con el intendente Marcos Calvente y la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus.

Los ministros de la Nación y el Gobernador, con parte de su gabinete, recorrieron el Gran Mendoza para realizar inauguraciones.

“No hay otra forma de salir adelante que trabajando de manera conjunta, con objetivos claros, planificación y una verdadera vocación de servicio”, aseguró Cornejo. Además, agregó: “En Mendoza lo estamos haciendo. Articulamos con la Justicia Federal, ejecutamos operativos conjuntos y complementamos competencias en temas que, si bien exceden nuestra jurisdicción, afectan de manera directa la vida de los mendocinos”.

Presentaron las nuevas instalaciones de Gendarmería Nacional en el distrito de Los Corralitos, Guaymallén, y luego inauguraron el nuevo edificio del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) en Villa Nueva, frente a la sede municipal.

“Hoy es un día trascendental para Mendoza, porque no estamos inaugurando un edificio más, estamos reforzando la infraestructura de una fuerza clave para el país”, expresó Petri.

Ambas inauguraciones se realizaron bajo la cooperación entre Nación, Provincia y Municipio, para fortalecer la presencia de fuerzas federales en Mendoza, mejorar la capacidad operativa y consolidar un modelo de gestión coordinada.

Las autoridades afirmaron que este esfuerzo articulado permitió dotar a la fuerza de una base moderna, funcional y adecuada para las exigencias actuales, lo que redundará en una mejor capacidad de despliegue territorial en el este del departamento, un refuerzo en los controles de ingreso y egreso, y una mayor cobertura para la población mendocina.

“Mendoza fue pionera en aplicar herramientas que fortalecen la investigación criminal y la persecución penal. Por eso, para nosotros, inaugurar este tipo de infraestructura en una provincia que lidera en materia de gestión y seguridad es un verdadero orgullo”, dijo Bullrich.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, gendarmería nacional, inauguración sede Puente de Hierro. Cornejo Casado rus Las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas en Guaymallén. Foto: Cristian Lozano

En el departamento de Godoy Cruz, los funcionarios presentaron los nuevos móviles policiales que funcionan como comisarías a bordo gracias a la tecnología de última generación. Según el gobierno provincial, el objetivo es optimizar la respuesta en territorio y consolidar un modelo de gestión policial moderno, eficiente y conectado.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, policía de Mendoza, comisaría séptima, Godoy Cruz. Cornejo, Casado Cornejo, Casado, Bullrich y Petri analizando las nuevas adquisiciones para la Policía. Foto: Cristian Lozano

“Sabemos que la demanda de seguridad es constante, y durante muchos años se asoció a la presencia física de una comisaría en cada barrio. Ese esquema, en el mundo actual, ya no alcanza" - Alfredo Cornejo.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, policía de Mendoza, comisaría séptima, Godoy Cruz. Móvil Los móviles policiales cuentan con tecnología de última generación. Foto: Cristian Lozano

Con esta nueva incorporación, la Provincia suma 200 móviles equipados con tecnología inteligente, que se agregan a las 200 unidades adquiridas en 2024, para consolidar un modelo de gestión policial moderno, eficiente y conectado.

Cada unidad cuenta con videovigilancia interna y externa, cámaras corporales, lectores automáticos de patentes, computadoras táctiles y conexión directa al 911, lo que permite realizar procedimientos completos en el lugar del hecho, sin necesidad de traslado a una dependencia policial.

“Son verdaderas comisarías móviles, equipadas con sistemas digitales que permiten realizar todo el procedimiento en el lugar: identificación de personas, toma de declaraciones, registro de evidencias y carga de información en tiempo real. Esto no solo mejora la prevención, sino que ahorra tiempo y recursos, y aumenta la eficacia en la lucha contra el delito”, dijo Cornejo.