29 de septiembre de 2025
Elecciones 2025: Luis Petri lidera las encuestas con 47,1% de intención de voto

El candidato del oficialismo mantiene una importante intención de voto. Quiénes se perfilan mejor de cara a las Elecciones 2025. Escuchá la nota completa.

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

En comunicación con Aconcagua Radio 90.1, el analista Aníbal Urios, de DC Consultores, dio a conocer datos de su última medición, que ubica al candidato de La Libertad Avanza, el ministro de Defensa Luis Petri, como el dirigente con mayor intención de voto en Mendoza.

"Puede ser que la gente esté despidiendo a Alfredo Cornejo, pero el cambio de rumbo está dentro del espacio", interpretó el especialista.

Además, indicó que el porcentaje de intención de voto de Félix es alto. "Tendría que estar festejando porque Mendoza no es una provincia peronista. Emir es una figura y renueva un poco. Son lindos números para proyectar el 2027 con otra figura más fresca, alguien que pueda venir y desde esa base construir para el 2027", expresó.

Urios indicó que un rival con peso político podría haber sido el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, pero decidió no participar de los próximos sufragios.

"Estamos viendo que al Gobernador lo empezaron a despedir. Me parece que Hebe Casado se está llevando el final de Cornejo. El gobierno provincial tiene más del 40% de aceptación, es importante. Cambia Mendoza es Cornejo, no han construido nada que pueda discutirle ese discurso de cambio y el único que representa ese discurso es Luis Petri", analizó.

Escuchá la entrevista completa a Aníbal Urios y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

